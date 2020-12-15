Комиссарский наскок на продовольственный рынок

Комиссарский наскок на продовольственный рынокЧто противопоставить попыткам правительства регулировать цены на еду
В правительстве в ответ на требования Владимира Путина обуздать цены на продовольствие начались лихорадочные действия. Идеи по итогам мозгового штурма выстраиваются в очередь на реализацию: повышение экспортных пошлин, квоты, соглашения между поставщиками и ритейлерами. Правительство напоминает Совнарком – в медийном исполнении.
Административно-демонстративная мобилизация
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