Комиссарский наскок на продовольственный рынок

В правительстве в ответ на требования Владимира Путина обуздать цены на продовольствие начались лихорадочные действия. Идеи по итогам мозгового штурма выстраиваются в очередь на реализацию: повышение экспортных пошлин, квоты, соглашения между поставщиками и ритейлерами. Правительство напоминает Совнарком – в медийном исполнении.