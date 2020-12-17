Политическая рефлексия перешла из медиа в сериалы

Большая политика приходит в каждый дом. Если в 2009 г. было снято всего два политических сериала, то в 2018 и 2019 гг. – по 20, пишут авторы исследования. И это лишь вершина айсберга: «политическое» выходит на первый план и в сериалах, далеких от актуальной политики. Главный сериал десятилетия, «Игра престолов», несмотря на фэнтезийные декорации, полностью сосредоточен на вопросах власти и морали, элит и народа, классовых противоречий и политических интриг. И успех киносаги часто объясняют именно злободневностью ее проблематики.