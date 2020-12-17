Политическая рефлексия перешла из медиа в сериалы

Политическая рефлексия перешла из медиа в сериалыКак сериалы стали актуальнее президентского послания
Главным культурным трендом последних лет стал ренессанс сериала. Из низкопробного «мыла», которым сериалы считались на заре XXI в., они стали жанром массового искусства, настоящим эпосом, через который общество осмысляет и обсуждает свои «проклятые вопросы». Главной среди этих проблем является вопрос о власти. Причинам и возможным последствиям возвышения сериала вообще и политического сериала в особенности было посвящено недавнее исследование фонда «Петербургская политика».
Большая политика приходит в каждый дом. Если в 2009 г. было снято всего два политических сериала, то в 2018 и 2019 гг. – по 20, пишут авторы исследования. И это лишь вершина айсберга: «политическое» выходит на первый план и в сериалах, далеких от актуальной политики. Главный сериал десятилетия, «Игра престолов», несмотря на фэнтезийные декорации, полностью сосредоточен на вопросах власти и морали, элит и народа, классовых противоречий и политических интриг. И успех киносаги часто объясняют именно злободневностью ее проблематики.