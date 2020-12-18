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Не бензоколонка, а что?

Пресс-конференция президента не отвечает на главный вопрос
Алексей Фирсов
Пресс-конференция Владимира Путина /Максим Стулов / Ведомости

«Мы уже не страна-бензоколонка», – заверил Владимир Путин население России, отыгрывая образ, созданный американскими политиками. На доходы от нефти и газа приходится сегодня только 30% поступлений, объяснил он на своей пресс-конференции 17 декабря. И хотя треть бюджета – это по-прежнему крайне внушительная доля, в качестве «социального аргумента» тезис работает. Ведь, как известно, публичные аргументы в России делятся на два типа: экспертные (как есть на деле) и социальные (как хотелось бы думать, но не всегда получается).

Хорошо, не бензоколонка. А что тогда? В последние десятилетия процесс национального самоопределения шел через отрицание: мы – не. Не сателлит, не Запад (но и не Восток), не на коленях, не виноватые (в одном, другом, третьем), не АЗС на трассе истории. Но почему срываются попытки найти себя через позитивные определения? Ведь пресловутый образ будущего есть производное от самоидентификации: чтобы понять, куда идти, надо понять, кто мы сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных