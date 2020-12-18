Хорошо, не бензоколонка. А что тогда? В последние десятилетия процесс национального самоопределения шел через отрицание: мы – не. Не сателлит, не Запад (но и не Восток), не на коленях, не виноватые (в одном, другом, третьем), не АЗС на трассе истории. Но почему срываются попытки найти себя через позитивные определения? Ведь пресловутый образ будущего есть производное от самоидентификации: чтобы понять, куда идти, надо понять, кто мы сейчас.