Не бензоколонка, а что?Пресс-конференция президента не отвечает на главный вопрос
«Мы уже не страна-бензоколонка», – заверил Владимир Путин население России, отыгрывая образ, созданный американскими политиками. На доходы от нефти и газа приходится сегодня только 30% поступлений, объяснил он на своей пресс-конференции 17 декабря. И хотя треть бюджета – это по-прежнему крайне внушительная доля, в качестве «социального аргумента» тезис работает. Ведь, как известно, публичные аргументы в России делятся на два типа: экспертные (как есть на деле) и социальные (как хотелось бы думать, но не всегда получается).
Хорошо, не бензоколонка. А что тогда? В последние десятилетия процесс национального самоопределения шел через отрицание: мы – не. Не сателлит, не Запад (но и не Восток), не на коленях, не виноватые (в одном, другом, третьем), не АЗС на трассе истории. Но почему срываются попытки найти себя через позитивные определения? Ведь пресловутый образ будущего есть производное от самоидентификации: чтобы понять, куда идти, надо понять, кто мы сейчас.