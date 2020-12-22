Три меры в ответ на продовольственную инфляцию

Три меры в ответ на продовольственную инфляциюАгрессивное регулирование может остановить рост агропрома
К концу года продовольственная инфляция вышла из-под контроля и потребовала внимания высшего политического руководства. Хотя сахар и подсолнечное масло занимают не слишком большое место в потребительской корзине среднего россиянина, они очень важны для беднейших граждан и очень значимы психологически. Рациональные аргументы – мол, цены на сахар последние пару лет падали, а сахарные заводы закрывались из-за отсутствия спроса – не работают. Правительство ввело ограничительные меры и заключило соглашения с крупнейшими торговыми сетями.
На своей пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что мягкий контроль за скачками цен организовать можно, но только не противоречащий инфляционному таргетированию через ставки. Ей ли не знать: в финансовой сфере появилось свое «подсолнечное масло» в виде цен на жилье, растущих по всей стране одновременно с бурным ростом ипотеки. Здесь ЦБ пригрозил начать закручивать этот вид кредитов, чтобы притормозить вбрасывание банками новых денег на этот рынок.