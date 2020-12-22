Три меры в ответ на продовольственную инфляцию

На своей пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что мягкий контроль за скачками цен организовать можно, но только не противоречащий инфляционному таргетированию через ставки. Ей ли не знать: в финансовой сфере появилось свое «подсолнечное масло» в виде цен на жилье, растущих по всей стране одновременно с бурным ростом ипотеки. Здесь ЦБ пригрозил начать закручивать этот вид кредитов, чтобы притормозить вбрасывание банками новых денег на этот рынок.