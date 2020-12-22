Десять лет «арабской весны»Успешное тираноборчество в арабских странах привело к эскалации насилия, терроризма, конфликтов и войн
17 декабря 2010 г. уличный торговец фруктами из Туниса Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в знак протеста против самоуправства местных чиновников. Его смерть вызвала массовые протесты, вылившиеся в революцию. Уже 14 января 2011 г. диктатор Туниса Зин эль-Абедин Бен Али бежал из страны. Восстание стремительно распространялось, охватив более 20 стран и навсегда изменив Ближний Восток, и не только его. «Арабская весна» отразила ключевые проблемы, ограничения и закономерности, с которыми столкнулся в 2010-х весь мир.
Арабские диктатуры были воплощением застоя. Бен Али правил в Тунисе 24 года, Хосни Мубарак в Египте – почти 30, Муаммар Каддафи в Ливии – 42. За долгие десятилетия эти режимы до предела коррумпировались и держались преимущественно на штыках силовиков. Экономическое развитие давно сменилось стагнацией. Росли только неравенство и безработица, которая особенно сильно била по молодежи. Начатая когда-то, но так и не завершенная модернизация почти не затронула архаическую аграрную глубинку. Когда несколько засух подряд спровоцировали продовольственный кризис в регионе, накопившийся за долгие годы горючий материал в одночасье вспыхнул.