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Десять лет «арабской весны»

Успешное тираноборчество в арабских странах привело к эскалации насилия, терроризма, конфликтов и войн
Алексей Сахнин
Hasan Jamali / AP

17 декабря 2010 г. уличный торговец фруктами из Туниса Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в знак протеста против самоуправства местных чиновников. Его смерть вызвала массовые протесты, вылившиеся в революцию. Уже 14 января 2011 г. диктатор Туниса Зин эль-Абедин Бен Али бежал из страны. Восстание стремительно распространялось, охватив более 20 стран и навсегда изменив Ближний Восток, и не только его. «Арабская весна» отразила ключевые проблемы, ограничения и закономерности, с которыми столкнулся в 2010-х весь мир.

Арабские диктатуры были воплощением застоя. Бен Али правил в Тунисе 24 года, Хосни Мубарак в Египте – почти 30, Муаммар Каддафи в Ливии – 42. За долгие десятилетия эти режимы до предела коррумпировались и держались преимущественно на штыках силовиков. Экономическое развитие давно сменилось стагнацией. Росли только неравенство и безработица, которая особенно сильно била по молодежи. Начатая когда-то, но так и не завершенная модернизация почти не затронула архаическую аграрную глубинку. Когда несколько засух подряд спровоцировали продовольственный кризис в регионе, накопившийся за долгие годы горючий материал в одночасье вспыхнул.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных