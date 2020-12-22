Десять лет «арабской весны»

Арабские диктатуры были воплощением застоя. Бен Али правил в Тунисе 24 года, Хосни Мубарак в Египте – почти 30, Муаммар Каддафи в Ливии – 42. За долгие десятилетия эти режимы до предела коррумпировались и держались преимущественно на штыках силовиков. Экономическое развитие давно сменилось стагнацией. Росли только неравенство и безработица, которая особенно сильно била по молодежи. Начатая когда-то, но так и не завершенная модернизация почти не затронула архаическую аграрную глубинку. Когда несколько засух подряд спровоцировали продовольственный кризис в регионе, накопившийся за долгие годы горючий материал в одночасье вспыхнул.