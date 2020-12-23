Водородное сотрудничество по лекалам ЕС неприемлемо для России

Чтобы сделать «возобновляемый» Н2 в ЕС максимально рентабельным, европейским производителям оборудования нужно иметь масштабный рынок сбыта электролизеров большой мощности как внутри ЕС, так и за его пределами. На это нацелена концепция сотрудничества с соседними странами по водороду, продвигаемая ЕС, его государствами-членами и их бизнес-ассоциациями. ЕС (в первую очередь Германия) предлагает выстраивать сотрудничество на основе развития производства Н2 или метано-водородных смесей (МВС) внутри России и его экспорта в ЕС. Производить Н2 предлагается электролизом на базе российских ГЭС и АЭС, а ПРМ (с технологией CCS) – на базе газовых месторождений России в основных регионах добычи (Надым-Пур-Таз, Ямал) и закачивать СО2 в продуктивные пласты нефтяных месторождений Западной Сибири для повышения нефтеотдачи. Это предопределяет дальний транспорт и глубокую модернизацию (а фактически полную замену) существующей трансграничной газотранспортной системы (ГТС) Россия – ЕС по всей длине под Н2/МВС. Ряд экспертов предлагают для начала перевести на транспортировку Н2 «Северный поток – 2», а затем, быть может, построить под Н2 третий, а то и четвертый «Северные потоки».