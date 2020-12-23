Водородное сотрудничество по лекалам ЕС неприемлемо для России

Водородное сотрудничество по лекалам ЕС неприемлемо для РоссииНо европейской концепции есть взаимовыгодная альтернатива
Принятый в 2019 г. «Зеленый курс» ЕС ставит целью достижение углеродной нейтральности ЕС к 2050 г., опираясь на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и декарбонизированных газов, в первую очередь водорода (Н2). При этом в «Водородной стратегии ЕС» от 8 августа 2020 г. ставка делается на «возобновляемый» Н2, получаемый методами электролиза с использованием электроэнергии ВИЭ. Однако ЕС признает, что прогнозируемых к 2050 г. объемов «возобновляемого» Н2 будет недостаточно для достижения поставленной цели нулевых выбросов. Поэтому допускается импорт Н2 и его производство из природного газа. Последнее – исключительно методами парового риформинга метана (ПРМ) с обязательным применением технологий улавливания и захоронения углекислого газа (CCS). Жестко заявлено, что Н2 из природного газа – это лишь временный (нежелательный, но вынужденный) попутчик для «возобновляемого» Н2.
Чтобы сделать «возобновляемый» Н2 в ЕС максимально рентабельным, европейским производителям оборудования нужно иметь масштабный рынок сбыта электролизеров большой мощности как внутри ЕС, так и за его пределами. На это нацелена концепция сотрудничества с соседними странами по водороду, продвигаемая ЕС, его государствами-членами и их бизнес-ассоциациями. ЕС (в первую очередь Германия) предлагает выстраивать сотрудничество на основе развития производства Н2 или метано-водородных смесей (МВС) внутри России и его экспорта в ЕС. Производить Н2 предлагается электролизом на базе российских ГЭС и АЭС, а ПРМ (с технологией CCS) – на базе газовых месторождений России в основных регионах добычи (Надым-Пур-Таз, Ямал) и закачивать СО2 в продуктивные пласты нефтяных месторождений Западной Сибири для повышения нефтеотдачи. Это предопределяет дальний транспорт и глубокую модернизацию (а фактически полную замену) существующей трансграничной газотранспортной системы (ГТС) Россия – ЕС по всей длине под Н2/МВС. Ряд экспертов предлагают для начала перевести на транспортировку Н2 «Северный поток – 2», а затем, быть может, построить под Н2 третий, а то и четвертый «Северные потоки».