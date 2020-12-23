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Почему банкам придется возвращать привлекательность вкладам

И как они будут это делать
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Вслед за снижением ключевой ставки неизбежно падают и ставки по депозитам. Сейчас средние ставки в топ-10 банков – чуть больше 4%. При инфляции в 3,99% вкладчики справедливо полагают, что реальная доходность вкладов в лучшем случае нулевая, а скорее отрицательная, если сравнивать доходность вкладов с личными представлениями о росте цен.

В этом году банки были очень активны в продажах инвестиционных продуктов, которые заменяли клиентам вклады. Наглядно показать преимущества инвестиций с негарантированным и нефиксированным (а значит, потенциально гораздо большим, чем по вкладам) доходом было достаточно легко. Клиенты ждали таких предложений, почва оказалась очень благодатной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных