Почему банкам придется возвращать привлекательность вкладам

Вслед за снижением ключевой ставки неизбежно падают и ставки по депозитам. Сейчас средние ставки в топ-10 банков – чуть больше 4%. При инфляции в 3,99% вкладчики справедливо полагают, что реальная доходность вкладов в лучшем случае нулевая, а скорее отрицательная, если сравнивать доходность вкладов с личными представлениями о росте цен.