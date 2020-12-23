Почему банкам придется возвращать привлекательность вкладам

Почему банкам придется возвращать привлекательность вкладамИ как они будут это делать
Вслед за снижением ключевой ставки неизбежно падают и ставки по депозитам. Сейчас средние ставки в топ-10 банков – чуть больше 4%. При инфляции в 3,99% вкладчики справедливо полагают, что реальная доходность вкладов в лучшем случае нулевая, а скорее отрицательная, если сравнивать доходность вкладов с личными представлениями о росте цен.
В этом году банки были очень активны в продажах инвестиционных продуктов, которые заменяли клиентам вклады. Наглядно показать преимущества инвестиций с негарантированным и нефиксированным (а значит, потенциально гораздо большим, чем по вкладам) доходом было достаточно легко. Клиенты ждали таких предложений, почва оказалась очень благодатной.
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