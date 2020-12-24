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Как сократить госаппарат, не увеличив его

Цифровизация может помочь наконец решить эту задачу
Никита Масленников , Центр политических технологий
Максим Стулов / Ведомости

Один из важных итогов 2020 г. – новый облик антикризисных действий госуправления. Оно стало гораздо более реактивным, гибко реагирующим на эпидемиологические волны и прочие угрозы. «Активы под управлением властей» тоже поражают воображение – на поддержку экономики и граждан правительствами и центробанками было мобилизовано почти $20 трлн. Существенно выросли и объемы информации, на основе которых осуществляется принятие решений. Все это «триггер цифровизации». Причем дистанция предстоящих перемен никак не спринтерская. Впереди марафон, на котором госуправленческие задачи гарантированно окажутся более сложными, чем уже освоенные даже лучшими мировыми практиками. Взрывной рост информации, с которой приходится иметь дело в госуправлении, – это одновременно и вызов, и ответ. Текущие ограничения в освоении big data и адекватности оценок, закладываемых в основание курсов экономических политик, могут быть преодолены только существенным увеличением «объема мозга» (по аналогии со становлением homo sapiens на основе прямоходящих и уже что-то умеющих гоминид). По сути, речь идет об общемировом процессе, означающем переход от реактивных действий регуляторов, продиктованных ситуацией вокруг COVID-19, к стратегическому управлению изменениями экономических структур.

Россия уже в этом тренде. В ноябре правительство объявило о предстоящем сокращении численности госслужащих. За многолетнюю историю российского госуправления таких попыток было немало, положительных результатов и последствий – гораздо меньше. На сей раз, похоже, подход к очередной реформе более основательный, к тому же определяемый общей логикой цифровой трансформации функций государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных