Как сократить госаппарат, не увеличив его

Один из важных итогов 2020 г. – новый облик антикризисных действий госуправления. Оно стало гораздо более реактивным, гибко реагирующим на эпидемиологические волны и прочие угрозы. «Активы под управлением властей» тоже поражают воображение – на поддержку экономики и граждан правительствами и центробанками было мобилизовано почти $20 трлн. Существенно выросли и объемы информации, на основе которых осуществляется принятие решений. Все это «триггер цифровизации». Причем дистанция предстоящих перемен никак не спринтерская. Впереди марафон, на котором госуправленческие задачи гарантированно окажутся более сложными, чем уже освоенные даже лучшими мировыми практиками. Взрывной рост информации, с которой приходится иметь дело в госуправлении, – это одновременно и вызов, и ответ. Текущие ограничения в освоении big data и адекватности оценок, закладываемых в основание курсов экономических политик, могут быть преодолены только существенным увеличением «объема мозга» (по аналогии со становлением homo sapiens на основе прямоходящих и уже что-то умеющих гоминид). По сути, речь идет об общемировом процессе, означающем переход от реактивных действий регуляторов, продиктованных ситуацией вокруг COVID-19, к стратегическому управлению изменениями экономических структур.