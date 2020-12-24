Почему Навальный и Ходорковский упускают возможности

Один приобрел ореол узника, пережившего смену ролевой модели – от богатейшего человека страны до заключенного и мыслителя. В такой метаморфозе что-то от русской литературы, катарсиса греческой трагедии. Казалось бы, открытая возможность стать в позицию Льва Толстого, обладавшего моральным правом обращаться к нации. Или Александра Герцена, чей лондонский «Колокол» читали все, от истеблишмента до мелкого мещанства, что обесценивало усилия имперской пропагандистской машины. Однако сегодня Ходорковский кажется все более локальной фигурой с угасающим личным брендом.