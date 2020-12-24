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Почему Навальный и Ходорковский упускают возможности

Сочувствие им не перерастает в более широкую поддержку
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

Алексей Навальный, как и в свое время Михаил Ходорковский, оказавшись на пике эмоционального сочувствия широкой общественности, не смогли конвертировать персональную драму в реальный политический успех. И Ходорковский после заключения, и Навальный после отравления могли рассчитывать на гораздо более широкую поддержку – ведь в обоих случаях включались уже ценностные, а не политические факторы.

Один приобрел ореол узника, пережившего смену ролевой модели – от богатейшего человека страны до заключенного и мыслителя. В такой метаморфозе что-то от русской литературы, катарсиса греческой трагедии. Казалось бы, открытая возможность стать в позицию Льва Толстого, обладавшего моральным правом обращаться к нации. Или Александра Герцена, чей лондонский «Колокол» читали все, от истеблишмента до мелкого мещанства, что обесценивало усилия имперской пропагандистской машины. Однако сегодня Ходорковский кажется все более локальной фигурой с угасающим личным брендом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных