Десятилетие циничного феминизма

В рейтинге Global Gender Gap Report 2020 от экспертов Всемирного экономического форума Россия за 10 лет опустилась с 45-го на 81-е место из 156. Благодаря политике Минтруда теперь российские женщины смогут, например, восполнить дефицит мигрантов на стройках, и страна поднимется на несколько пунктов в престижном международном списке.