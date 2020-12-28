Десятилетие циничного феминизма

Десятилетие циничного феминизмаФеминистки «четвертой волны» создали индульгенцию для неравенства и эксплуатации
С 1 января 2021 г. вступает в силу приказ Минтруда России, согласно которому список запрещенных для женщин профессий сокращается с 456 до 100. Решение российских властей укладывается в ключевой идеологический тренд уходящего десятилетия – борьбу за гендерное равенство.
В рейтинге Global Gender Gap Report 2020 от экспертов Всемирного экономического форума Россия за 10 лет опустилась с 45-го на 81-е место из 156. Благодаря политике Минтруда теперь российские женщины смогут, например, восполнить дефицит мигрантов на стройках, и страна поднимется на несколько пунктов в престижном международном списке.
Социальные медиа как база новейшего феминизма
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