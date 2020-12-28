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Ресурсы догоняющего развития исчерпаны

«Низовой» экономический рост – слишком слабая надежда на благополучие
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня в России все совсем неплохо для малого и среднего предпринимательства. В рейтинге Doing Business за 2020 г. Россия на 28-м месте – между Японией и Австрией. По данным Всемирного банка, в 2012 г. взятки официальным лицам приходилось давать 21% российских компаний, в 2019 г. – 17%. В 2020 г. в списке стран, ранжированных ООН по индексу человеческого развития (ИЧР), общепризнанному индикатору качества жизни, Россия занимает 52-е место из 189 государств и находится в группе с «очень высоким» уровнем развития. И важно не столько место, сколько тенденция: с 2014 по 2019 г. ИЧР России повысился с 0,807 до 0,824, что по темпам роста выше среднемирового показателя. И все это в условиях нефтяного кризиса и разгула санкций. Еще про благополучие граждан: в 2013 г. в России на одного человека приходилось 23,6 кв. м общей площади жилья, в 2019 г. – 26,3 кв. м; в 2015 г. население располагало 42,3 млн автомобилей, в 2019 г. – 46,3 млн. Продолжительность жизни поднялась с 70,8 года в 2013 г. до 73,3 в 2019 г.

По данным Всемирного банка, доля добавленной стоимости от обрабатывающей промышленности в ВВП за период с 2014 по 2019 г. выросла с 11 до 13%. Это примерно соответствует уровню развитых государств. В постоянных ценах обрабатывающие производства выросли за этот период на 9%. Так что структурные изменения, несомненно, имеют место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных