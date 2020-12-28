Ресурсы догоняющего развития исчерпаны

Сегодня в России все совсем неплохо для малого и среднего предпринимательства. В рейтинге Doing Business за 2020 г. Россия на 28-м месте – между Японией и Австрией. По данным Всемирного банка, в 2012 г. взятки официальным лицам приходилось давать 21% российских компаний, в 2019 г. – 17%. В 2020 г. в списке стран, ранжированных ООН по индексу человеческого развития (ИЧР), общепризнанному индикатору качества жизни, Россия занимает 52-е место из 189 государств и находится в группе с «очень высоким» уровнем развития. И важно не столько место, сколько тенденция: с 2014 по 2019 г. ИЧР России повысился с 0,807 до 0,824, что по темпам роста выше среднемирового показателя. И все это в условиях нефтяного кризиса и разгула санкций. Еще про благополучие граждан: в 2013 г. в России на одного человека приходилось 23,6 кв. м общей площади жилья, в 2019 г. – 26,3 кв. м; в 2015 г. население располагало 42,3 млн автомобилей, в 2019 г. – 46,3 млн. Продолжительность жизни поднялась с 70,8 года в 2013 г. до 73,3 в 2019 г.