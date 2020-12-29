Пять причин не работать всерую

Доля теневой экономики в ВВП России в прошлом году составляла 20% – это более 20 трлн руб., подсчитали в Росфинмониторинге. По оценкам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в теневом секторе задействовано до 20 млн россиян. И сегодня в отличие от кризиса 2008–2010 гг. сложнее всего именно теневому сектору экономики. По данным НИЦ социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, среди работающих неофициально больше всего респондентов заявили об ухудшении материального положения (более 58%), хотя раньше именно неофициальная работа являлась одним из условий выживания части населения. «Работа в теневом секторе строится на личных контактах с потребителем, а поскольку потребители во время нынешнего коронакризиса были изолированы, неофициальные работники пострадали больше других», – цитируют «Ведомости» замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова. Есть и другие причины, почему серому бизнесу в России все тяжелее.