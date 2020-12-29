«Парижская пустыня» вокруг Москвы

Во Франции сложилась модель двухуровневой медицины. Есть Париж, столичный регион Иль-де-Франс, крупные города, а есть вся остальная Франция. Для последней характерны огромные очереди в больницах, так как основной контингент врачей, современного коечного фонда и расходов на медицину приходится на мегаполисы. А когда это распространяется и на другие социальные сферы, то возникает эффект настолько яркий и тяжелый, что ситуацию вокруг столицы страны уже традиционно называют «парижской пустыней».