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ЦБ ограничивает продажи структурных финансовых продуктов

Это следовало сделать уже давно
Павел Самиев
Стоит отметить последовательные и жесткие действия регулятора, но реакция могла быть и более оперативной /Максим Стулов / Ведомости

Продажи банками сложных финансовых продуктов населению приняли такие масштабы, что в ситуацию вынужден был срочно вмешаться Банк России. Закон, регулирующий помимо прочего процесс продажи таких продуктов, еще только обсуждается, и игроки рынка по-своему воспринимают имеющийся у них «переходный период». «Мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, впарить людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», – заявляла в начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце месяца регулятор опубликовал информационное письмо. «Банк России считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличием плеча или содержащие иностранный элемент», – отмечает регулятор. Среди финансовых инструментов, продажи которых неквалифицированным инвесторам вызвали нарекания регулятора, деривативы и сложные облигации, как и доверительное управление с инвестированием в эти инструменты, торговля с плечами, а также комбинированные вклады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных