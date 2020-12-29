ЦБ ограничивает продажи структурных финансовых продуктов

ЦБ ограничивает продажи структурных финансовых продуктовЭто следовало сделать уже давно
Продажи банками сложных финансовых продуктов населению приняли такие масштабы, что в ситуацию вынужден был срочно вмешаться Банк России. Закон, регулирующий помимо прочего процесс продажи таких продуктов, еще только обсуждается, и игроки рынка по-своему воспринимают имеющийся у них «переходный период». «Мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, впарить людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», – заявляла в начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В конце месяца регулятор опубликовал информационное письмо. «Банк России считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличием плеча или содержащие иностранный элемент», – отмечает регулятор. Среди финансовых инструментов, продажи которых неквалифицированным инвесторам вызвали нарекания регулятора, деривативы и сложные облигации, как и доверительное управление с инвестированием в эти инструменты, торговля с плечами, а также комбинированные вклады.