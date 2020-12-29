ЦБ ограничивает продажи структурных финансовых продуктов

Продажи банками сложных финансовых продуктов населению приняли такие масштабы, что в ситуацию вынужден был срочно вмешаться Банк России. Закон, регулирующий помимо прочего процесс продажи таких продуктов, еще только обсуждается, и игроки рынка по-своему воспринимают имеющийся у них «переходный период». «Мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, впарить людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», – заявляла в начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина.