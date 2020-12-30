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Петр Авен и Наталия Орлова – о вызовах 2021 года

С какими проблемами столкнется Россия во время восстановительного роста
Петр Авен Наталия Орлова
Андрей Гордеев, Максим Стулов / Ведомости

Следующий год видится годом восстановительного роста, но оптимизм по поводу скорости этого восстановления стал за последние месяцы, и особенно в последние недели, гораздо более умеренным. Если в середине 2020 г. еще были надежды на то, что 2021 год позволит полностью вернуться к нормальной жизни, сейчас рабочим сценарием становится возврат волн эпидемии на горизонте следующих нескольких лет. Прогресс в разработке вакцин означает, что правительства станут избегать жестких мер по типу локдаунов 2020 г., но вакцинация будет растянутой, и рассчитывать на быстрое снятие всех ограничений не приходится.

Отношение к вакцинации и удаленной работе – ключевые вопросы

Если главным вопросом этого года была оценка действий правительства, то темой 2021 г. будут изменения поведенческих моделей в условиях новой эпидемиологической реальности. Главная тема – это отношение населения к вакцинации, которое и определит течение эпидемии. Опросы международной исследовательской компании Ipsos Group показывают, что если в Индии и Китае 87% и 85% населения согласны на вакцинацию, то в развитых странах уровень доверия к вакцине гораздо ниже: 69% в Германии, 64% в США и 54% во Франции. Сочетание результатов этих опросов и рисков появления новых мутаций вируса означает сохранение повышенных мер медицинской безопасности на длительный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных