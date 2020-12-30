Петр Авен и Наталия Орлова – о вызовах 2021 года

Петр Авен и Наталия Орлова – о вызовах 2021 годаС какими проблемами столкнется Россия во время восстановительного роста
Следующий год видится годом восстановительного роста, но оптимизм по поводу скорости этого восстановления стал за последние месяцы, и особенно в последние недели, гораздо более умеренным. Если в середине 2020 г. еще были надежды на то, что 2021 год позволит полностью вернуться к нормальной жизни, сейчас рабочим сценарием становится возврат волн эпидемии на горизонте следующих нескольких лет. Прогресс в разработке вакцин означает, что правительства станут избегать жестких мер по типу локдаунов 2020 г., но вакцинация будет растянутой, и рассчитывать на быстрое снятие всех ограничений не приходится.
Отношение к вакцинации и удаленной работе – ключевые вопросы
Если главным вопросом этого года была оценка действий правительства, то темой 2021 г. будут изменения поведенческих моделей в условиях новой эпидемиологической реальности. Главная тема – это отношение населения к вакцинации, которое и определит течение эпидемии. Опросы международной исследовательской компании Ipsos Group показывают, что если в Индии и Китае 87% и 85% населения согласны на вакцинацию, то в развитых странах уровень доверия к вакцине гораздо ниже: 69% в Германии, 64% в США и 54% во Франции. Сочетание результатов этих опросов и рисков появления новых мутаций вируса означает сохранение повышенных мер медицинской безопасности на длительный срок.