Петр Авен и Наталия Орлова – о вызовах 2021 года

Следующий год видится годом восстановительного роста, но оптимизм по поводу скорости этого восстановления стал за последние месяцы, и особенно в последние недели, гораздо более умеренным. Если в середине 2020 г. еще были надежды на то, что 2021 год позволит полностью вернуться к нормальной жизни, сейчас рабочим сценарием становится возврат волн эпидемии на горизонте следующих нескольких лет. Прогресс в разработке вакцин означает, что правительства станут избегать жестких мер по типу локдаунов 2020 г., но вакцинация будет растянутой, и рассчитывать на быстрое снятие всех ограничений не приходится.