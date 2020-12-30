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Как будет восстанавливаться рост

Коронакризис как вызов для экономической политики
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Для возобновления восстановительного роста потребуются серьезные усилия, прежде всего со стороны государства /Евгений Разумный / Ведомости

Поразивший мировую экономику кризис не похож на все известные шоки последних десятилетий. Он не связан с характеристиками современного бизнес-цикла. Начало кризиса сопровождалось введением ограничительных мер, а влияние на экономическую динамику прямо зависело от жесткости карантина. Поэтому в отличие от классического циклического кризиса отсутствовал период нарастания кризисных явлений. Все происходило мгновенно – останавливались предприятия, транспорт, торговля.

Правительства крупнейших стран под давлением негативных прогнозов заболеваемости и общественного мнения были вынуждены принимать меры, последствия которых были крайне трудно просчитываемы. Теперь можно сделать два вывода для экономической политики и будущих кризисов такого рода. Первый: для купирования наиболее тяжелых последствий кризиса длительный тотальный карантин оказался избыточным как с медицинской, так и с экономической точки зрения. Второй: масштаб социально-экономических потерь в период карантина также оказался чрезвычайно высоким и потребовал беспрецедентных мер реагирования. Но набор контркризисных мер экономической политики у крупных экономик мира оказался достаточно широким, он позволяет эффективно купировать даже такие тяжелые кризисы глобального характера. В среднесрочной перспективе мировая экономика будет испытывать проблемы от последствий коронакризиса, но в моменте удалось избежать катастрофических провалов в финансовой и производственной сферах, поддержать доходы и уровень жизни населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных