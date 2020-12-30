Как будет восстанавливаться рост

Правительства крупнейших стран под давлением негативных прогнозов заболеваемости и общественного мнения были вынуждены принимать меры, последствия которых были крайне трудно просчитываемы. Теперь можно сделать два вывода для экономической политики и будущих кризисов такого рода. Первый: для купирования наиболее тяжелых последствий кризиса длительный тотальный карантин оказался избыточным как с медицинской, так и с экономической точки зрения. Второй: масштаб социально-экономических потерь в период карантина также оказался чрезвычайно высоким и потребовал беспрецедентных мер реагирования. Но набор контркризисных мер экономической политики у крупных экономик мира оказался достаточно широким, он позволяет эффективно купировать даже такие тяжелые кризисы глобального характера. В среднесрочной перспективе мировая экономика будет испытывать проблемы от последствий коронакризиса, но в моменте удалось избежать катастрофических провалов в финансовой и производственной сферах, поддержать доходы и уровень жизни населения.