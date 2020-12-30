Сюжет года: пандемия COVID-19

Посткоронакризисное общество еще ждет своих Белла и Тоффлера, но кое-что уже можно сказать: пандемия принесла не только кризис со всеми его «прелестями», но и массу очень полезных и быстрых результатов. Интересно – хотя бы на экспертном уровне (понимая, конечно, что очистка влияния собственно COVID-фактора от всех остальных весьма условна) – оценить: коронакризис скорее во благо или во вред?