Карабахский status quo

Карабахский status quoЧто стоит за переговорами Путина, Алиева и Пашиняна
По итогам трехсторонних переговоров в Кремле 11 января с участием президентов России и Азербайджана и премьера Армении было подписано очередное совместное заявление, которое наряду с аналогичным документом от 10 ноября 2020 г. фиксирует дипломатическую и военно-политическую конфигурацию в Карабахе. Россия на ближайшие пять лет становится единственным гарантом сохранения остатков Карабаха и физической безопасности его армянского населения. Можно ожидать, что влияние Москвы в армянском Карабахе будет усиливаться во всех отношениях, включая прямой административный контроль.
Основная задача теперь в том, чтобы сохранить и укрепить этот status quo и в идеале обеспечить его пролонгацию на период после окончания пятилетнего срока действия соглашения от 10 ноября 2020 г. Это представляется чрезвычайно сложной задачей. Ее решение будет зависеть не только от искусства российской дипломатии и мощи наших вооруженных сил, но и от общей динамики баланса сил в регионе, особенно в паре Россия – Турция.