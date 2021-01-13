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Карабахский status quo

Что стоит за переговорами Путина, Алиева и Пашиняна
Константин Макиенко , заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий
Пресс-служба президента России

По итогам трехсторонних переговоров в Кремле 11 января с участием президентов России и Азербайджана и премьера Армении было подписано очередное совместное заявление, которое наряду с аналогичным документом от 10 ноября 2020 г. фиксирует дипломатическую и военно-политическую конфигурацию в Карабахе. Россия на ближайшие пять лет становится единственным гарантом сохранения остатков Карабаха и физической безопасности его армянского населения. Можно ожидать, что влияние Москвы в армянском Карабахе будет усиливаться во всех отношениях, включая прямой административный контроль.

Основная задача теперь в том, чтобы сохранить и укрепить этот status quo и в идеале обеспечить его пролонгацию на период после окончания пятилетнего срока действия соглашения от 10 ноября 2020 г. Это представляется чрезвычайно сложной задачей. Ее решение будет зависеть не только от искусства российской дипломатии и мощи наших вооруженных сил, но и от общей динамики баланса сил в регионе, особенно в паре Россия – Турция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных