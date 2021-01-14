Важный год для российской экономики

Важный год для российской экономикиОн определит ответ на вопрос о нашей самостоятельности в глобальной инновационной повестке
С чем мы входим в 2021 г.? Продолжающаяся пандемия с высокими цифрами заболеваемости и смертности. Низкая база 2020 г. как результат упавшего внешнего спроса, самоограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и подавленной кризисом внутренней покупательной способности (частично компенсированной поддержкой семей и малого бизнеса). Некоторое оживление, отмеченное во второй половине прошлого года в связи со снятием части карантинных ограничений. И начало вакцинации как надежда на «выход в свет».
Несмотря на краткосрочные скачки цен на некоторые продовольственные товары, прогноз инфляции остается благоприятным, официальной оценке ниже 5% можно верить. Реальные ставки кредитования, достигшие минимальных значений, могут продолжить снижаться и в среднесрочной перспективе по мере уменьшения рисков. Все это, в свою очередь, дает надежду на постепенное восстановление инвестиционного спроса и более оперативную реакцию бизнеса на оживление потребительского спроса во второй половине года.