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Важный год для российской экономики

Он определит ответ на вопрос о нашей самостоятельности в глобальной инновационной повестке
Аркадий Дворкович
Евгений Разумный / Ведомости

С чем мы входим в 2021 г.? Продолжающаяся пандемия с высокими цифрами заболеваемости и смертности. Низкая база 2020 г. как результат упавшего внешнего спроса, самоограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и подавленной кризисом внутренней покупательной способности (частично компенсированной поддержкой семей и малого бизнеса). Некоторое оживление, отмеченное во второй половине прошлого года в связи со снятием части карантинных ограничений. И начало вакцинации как надежда на «выход в свет».

Несмотря на краткосрочные скачки цен на некоторые продовольственные товары, прогноз инфляции остается благоприятным, официальной оценке ниже 5% можно верить. Реальные ставки кредитования, достигшие минимальных значений, могут продолжить снижаться и в среднесрочной перспективе по мере уменьшения рисков. Все это, в свою очередь, дает надежду на постепенное восстановление инвестиционного спроса и более оперативную реакцию бизнеса на оживление потребительского спроса во второй половине года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных