Важный год для российской экономики

С чем мы входим в 2021 г.? Продолжающаяся пандемия с высокими цифрами заболеваемости и смертности. Низкая база 2020 г. как результат упавшего внешнего спроса, самоограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и подавленной кризисом внутренней покупательной способности (частично компенсированной поддержкой семей и малого бизнеса). Некоторое оживление, отмеченное во второй половине прошлого года в связи со снятием части карантинных ограничений. И начало вакцинации как надежда на «выход в свет».