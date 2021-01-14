Разница потенциалов роста

Разница потенциалов ростаВсемирный банк о российской экономике
Всемирный банк (ВБ) в своем последнем докладе по экономике России (декабрь 2020 г.) приходит к выводу, что если в краткосрочном периоде выход из кризиса решающим образом зависит от ситуации с вирусом, то в более долгосрочном развитие экономики уже полностью зависит от наращивания потенциала ее роста.
На создание такого потенциала, когда уже сформированы относительно благоприятные условия, но экономическая активность низка, влияет государственная поддержка экономики. По оценкам ВБ, низкий государственный долг и значительные макрофискальные подушки (золотовалютные резервы, фонд национального благосостояния) позволяют менее резко консолидировать на эти цели бюджет и сохранить некоторый рост расходов на социальную сферу и поддержку регионов. Тем не менее консолидация бюджета в России, согласно ВБ, планируется более жесткой, чем в других странах с формирующимися рынками, и это будет тормозом для экономического роста.