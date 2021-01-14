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Разница потенциалов роста

Всемирный банк о российской экономике
Михаил Ершов , Институт энергетики и финансов, Финансовый университет при правительстве РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Всемирный банк (ВБ) в своем последнем докладе по экономике России (декабрь 2020 г.) приходит к выводу, что если в краткосрочном периоде выход из кризиса решающим образом зависит от ситуации с вирусом, то в более долгосрочном развитие экономики уже полностью зависит от наращивания потенциала ее роста.

На создание такого потенциала, когда уже сформированы относительно благоприятные условия, но экономическая активность низка, влияет государственная поддержка экономики. По оценкам ВБ, низкий государственный долг и значительные макрофискальные подушки (золотовалютные резервы, фонд национального благосостояния) позволяют менее резко консолидировать на эти цели бюджет и сохранить некоторый рост расходов на социальную сферу и поддержку регионов. Тем не менее консолидация бюджета в России, согласно ВБ, планируется более жесткой, чем в других странах с формирующимися рынками, и это будет тормозом для экономического роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных