Разница потенциалов роста

На создание такого потенциала, когда уже сформированы относительно благоприятные условия, но экономическая активность низка, влияет государственная поддержка экономики. По оценкам ВБ, низкий государственный долг и значительные макрофискальные подушки (золотовалютные резервы, фонд национального благосостояния) позволяют менее резко консолидировать на эти цели бюджет и сохранить некоторый рост расходов на социальную сферу и поддержку регионов. Тем не менее консолидация бюджета в России, согласно ВБ, планируется более жесткой, чем в других странах с формирующимися рынками, и это будет тормозом для экономического роста.