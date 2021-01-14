Нейтральных больше нет

Нейтральных больше нетСоциальная инфраструктура стала системой фильтров
Охота, которую начали владельцы социальных сетей (а вслед за ними банки, юристы, медиа) на Дональда Трампа и его окружение, по риторике уже напоминает большие чистки в тоталитарных странах. Эмоциональная эскалация переросла в травлю, травля – в небывалую консолидацию обоих лагерей. Раскол, который начинался как политический, затем стал ценностным, а теперь ушел еще глубже – на уровень почти биологического, рефлекторного принятия или брезгливого отдергивания.
Мир оказался шокирован такой реакцией не меньше, чем штурмом Капитолия. Кто бы представил еще недавно, что Ангела Меркель заговорит о проблемах со свободой слова не в России или КНР, а в США? Растерянные инвесторы стали продавать акции сетевых платформ (Twitter в день блокировки Трампа подешевел в моменте на 12%), политические изгои – метаться по другим ресурсам. Но и там их настигали: Apple и Google фактически заблокировали сеть Parler, которая приютила новых гугенотов после Варфоломеевской ночи. Теперь вся надежда на Telegram, последнее прибежище свободного духа, – к счастью, Павел Дуров поссорился с американскими регуляторами еще при Трампе, но и в пророссийских настроениях его не упрекнешь.