Триллион на эскроу-счетах

Еще несколько лет назад обманутые дольщики перекрывали дороги, составляли петиции с требованиями отставки губернаторов и мэров, создавали общественные движения. При этом нельзя сказать, что долевое строительство было исключительным злом. Не было бы его, тысячи людей не смогли бы на ранних этапах строительства дешево купить жилье. Однако не было бы его, не появились бы и тысячи обманутых дольщиков, которые остались и без жилья, и без денег. Страховой механизм отчасти демпфировал проблему, но не все страховщики, принимавшие риски ответственности застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ), смогли заплатить. Словом, система начала саморазрушаться, и необходима была срочная реформа. Так возникли счета эскроу для застройщиков.