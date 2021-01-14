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Триллион на эскроу-счетах

Какие проблемы решила новая система финансирования строительства жилья
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Еще несколько лет назад обманутые дольщики перекрывали дороги, составляли петиции с требованиями отставки губернаторов и мэров, создавали общественные движения. При этом нельзя сказать, что долевое строительство было исключительным злом. Не было бы его, тысячи людей не смогли бы на ранних этапах строительства дешево купить жилье. Однако не было бы его, не появились бы и тысячи обманутых дольщиков, которые остались и без жилья, и без денег. Страховой механизм отчасти демпфировал проблему, но не все страховщики, принимавшие риски ответственности застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ), смогли заплатить. Словом, система начала саморазрушаться, и необходима была срочная реформа. Так возникли счета эскроу для застройщиков.

Средства дольщиков теперь депонируются на таких спецсчетах, а застройщики финансируются за счет банковских кредитов. Эскроу-счета обеспечивают безопасность для покупателя квартиры: если застройщик обанкротится или не может завершить стройку, средства не пропадают. Стоимость строительства, конечно, становится выше: деньги дольщиков были фактически бесплатными, а банковский кредит – нет. За несколько лет, которых требует строительство и сдача объекта, набегают серьезные издержки. Кроме того, не все застройщики могут рассчитывать на одобрение банков из-за не всегда хорошего финансового состояния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных