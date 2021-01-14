Siemens разрабатывает ветряную турбину для производства водорода

Siemens разрабатывает ветряную турбину для производства водородаАналитики прогнозируют шестикратный рост спроса на водород к 2050 году
Siemens Gamesa и Siemens Energy объявили 13 января о начале «новой эры экологичного производства водорода с помощью ветра». Сделать столь громкое заявление компаниям позволил запуск их проекта по разработке ветряной турбины, которая будет производить водород путем расщепления воды с помощью электричества, полученного за счет энергии морского ветра.
Siemens Gamesa, образованная в 2017 г. в результате слияния испанской Gamesa с подразделением ветроэнергетики немецкого концерна Siemens, и Siemens Energy, выделенное в 2020 г. в отдельную компанию энергетическое подразделение Siemens, в сумме инвестируют в проект 120 млн евро и планируют завершить его за пять лет, говорится в сообщении компаний. Разработка проходит при поддержке правительства Германии, которое, передает агентство Deutsche Welle, планирует вывести страну в лидеры сектора производства водорода и выделило на стимулирование государственной водородной индустрии 9 млрд евро.