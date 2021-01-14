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Siemens разрабатывает ветряную турбину для производства водорода

Аналитики прогнозируют шестикратный рост спроса на водород к 2050 году
Екатерина Максимушкина
Вещь недели — турбина Siemens Gamesa /Siemens

Siemens Gamesa и Siemens Energy объявили 13 января о начале «новой эры экологичного производства водорода с помощью ветра». Сделать столь громкое заявление компаниям позволил запуск их проекта по разработке ветряной турбины, которая будет производить водород путем расщепления воды с помощью электричества, полученного за счет энергии морского ветра.

Siemens Gamesa, образованная в 2017 г. в результате слияния испанской Gamesa с подразделением ветроэнергетики немецкого концерна Siemens, и Siemens Energy, выделенное в 2020 г. в отдельную компанию энергетическое подразделение Siemens, в сумме инвестируют в проект 120 млн евро и планируют завершить его за пять лет, говорится в сообщении компаний. Разработка проходит при поддержке правительства Германии, которое, передает агентство Deutsche Welle, планирует вывести страну в лидеры сектора производства водорода и выделило на стимулирование государственной водородной индустрии 9 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных