С чем возвращается Навальный

Оппозиционные лидеры возвращаются из эмиграции по-разному. Владимир Ленин весной 1917 г. ожидал, что его арестуют на границе, но благополучно доехал до Петрограда, возглавил самую радикальную оппозицию, а потом ушел в подполье, чтобы выйти оттуда в качестве главы революционного правительства. Аятоллу Хомейни встречали у трапа самолета высшие офицеры армии и спецслужб, которые до этого следили за ним, арестовывали, держали в тюрьмах и наконец принудительно выслали из Ирана. А вот Абдулла Оджалан вернулся на родину в наручниках и с тех пор уже 22 года сидит в тюрьме на острове Имралы.