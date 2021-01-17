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Пять авансов на год

Bank of America назвал самые перспективные российские акции
Андрей Стась
«Яндекс» в этом списке представляет российский IТ-бизнес, который можно считать одним из основных выгодоприобретателей в ковидный 2020 го /Максим Стулов / Ведомости

Bank of America в лице своего главного экономиста по России назвал пять самых перспективных с точки зрения роста акций российских компаний в 2021 г. Это бумаги «Яндекса», X5 Retail Group, «Норникеля», «Роснефти» и «Алросы». Банк представил анализ по каждой из этих компаний, но интересно посмотреть на них через призму потенциала отраслей отечественного бизнеса и их перспектив в текущем году.

«Яндекс» в этом списке представляет российский IТ-бизнес, который можно считать одним из основных выгодоприобретателей в ковидный 2020 год. Потребность в IТ-продуктах стала настолько очевидной и неотложной для абсолютно любого клиента, что компании этого сектора значительно выросли не только количественно, но и качественно, выйдя на новые уровни продуктовых решений. Этот процесс продолжится и в 2021 г., поскольку бизнес оценил плюсы глубокой интеграции новых технологий в свои процессы. Но еще одним важным трендом, который, несомненно, сохранится, можно считать тренд на развитие экосистем, демонстрирующий масштабность и скорость межотраслевой конвергенции. «Яндекс» – один из лидеров этого направления. Но не только он: есть «Сбер», собравший экосистему в результате многочисленных поглощений, есть МТС, постепенно формирующая свою среду, есть Mail.ru с ее особенностями и специализацией. Движения в этом направлении можно ожидать от крупных банков, мобильных операторов и инвестиционных фондов. Кроме того, есть сфера для расширения – это развитие экосистем в сегменте b2b, где они пока находятся в относительно зачаточном состоянии. Это создает выбор, вопрос лишь в том, сколько таких многофункциональных монстров сможет вынести рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных