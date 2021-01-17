Пять авансов на год

«Яндекс» в этом списке представляет российский IТ-бизнес, который можно считать одним из основных выгодоприобретателей в ковидный 2020 год. Потребность в IТ-продуктах стала настолько очевидной и неотложной для абсолютно любого клиента, что компании этого сектора значительно выросли не только количественно, но и качественно, выйдя на новые уровни продуктовых решений. Этот процесс продолжится и в 2021 г., поскольку бизнес оценил плюсы глубокой интеграции новых технологий в свои процессы. Но еще одним важным трендом, который, несомненно, сохранится, можно считать тренд на развитие экосистем, демонстрирующий масштабность и скорость межотраслевой конвергенции. «Яндекс» – один из лидеров этого направления. Но не только он: есть «Сбер», собравший экосистему в результате многочисленных поглощений, есть МТС, постепенно формирующая свою среду, есть Mail.ru с ее особенностями и специализацией. Движения в этом направлении можно ожидать от крупных банков, мобильных операторов и инвестиционных фондов. Кроме того, есть сфера для расширения – это развитие экосистем в сегменте b2b, где они пока находятся в относительно зачаточном состоянии. Это создает выбор, вопрос лишь в том, сколько таких многофункциональных монстров сможет вынести рынок.