Два полюса климатической политики

Два полюса климатической политикиУстойчивая мобильность в России и ЕС
Термин «мобильность» в мире все чаще употребляется в сочетании со словом «устойчивая». Людям уже недостаточно просто переместиться из точки А в точку В. Они хотят, чтобы такое перемещение было доступным, удобным, эффективным, быстрым и безопасным. В ряде стран общество к тому же обращает внимание на соответствие климатическим целям, снижение зависимости от ископаемого топлива. Всё вместе это и создает новое качество – устойчивую мобильность.
В ЕС эмиссия транспортного сектора составляет 25% от суммарной эмиссии парниковых газов региона и неуклонно растет. В декабре 2020 г. в рамках «Зеленого курса» ЕС Европейская комиссия разработала Стратегию устойчивой и интеллектуальной мобильности. Для достижения климатической нейтральности она предполагает сократить выбросы парниковых газов (ПГ) от транспорта на 90% к 2050 г.
В ее основе лежат пять взаимосвязанных направлений:
1) развитие альтернативных видов топлива;