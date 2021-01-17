Два полюса климатической политики

Термин «мобильность» в мире все чаще употребляется в сочетании со словом «устойчивая». Людям уже недостаточно просто переместиться из точки А в точку В. Они хотят, чтобы такое перемещение было доступным, удобным, эффективным, быстрым и безопасным. В ряде стран общество к тому же обращает внимание на соответствие климатическим целям, снижение зависимости от ископаемого топлива. Всё вместе это и создает новое качество – устойчивую мобильность.