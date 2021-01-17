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Два полюса климатической политики

Устойчивая мобильность в России и ЕС
Екатерина Грушевенко Анастасия Пердеро
Максим Стулов / Ведомости

Термин «мобильность» в мире все чаще употребляется в сочетании со словом «устойчивая». Людям уже недостаточно просто переместиться из точки А в точку В. Они хотят, чтобы такое перемещение было доступным, удобным, эффективным, быстрым и безопасным. В ряде стран общество к тому же обращает внимание на соответствие климатическим целям, снижение зависимости от ископаемого топлива. Всё вместе это и создает новое качество – устойчивую мобильность.

В ЕС эмиссия транспортного сектора составляет 25% от суммарной эмиссии парниковых газов региона и неуклонно растет. В декабре 2020 г. в рамках «Зеленого курса» ЕС Европейская комиссия разработала Стратегию устойчивой и интеллектуальной мобильности. Для достижения климатической нейтральности она предполагает сократить выбросы парниковых газов (ПГ) от транспорта на 90% к 2050 г.

В ее основе лежат пять взаимосвязанных направлений:

1) развитие альтернативных видов топлива;

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных