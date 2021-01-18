Проблема волчьих билетов

Вот цитата по РБК: «Журнал Forbes будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в своей статье заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн. Если в прошлом некоторые секретари Белого дома покидали пост с незапятнанной репутацией и «зарабатывали миллионы, применяя свои навыки и доверие в деловой Америке», то теперь такого допустить нельзя, продолжил главред Forbes. «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа – и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью», – заявил Лейн.