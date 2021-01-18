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Проблема волчьих билетов

За что действительно в ответе специалисты по коммуникациям
Яков Миневич , директор коммуникационного агентства Р.И.М.
За что действительно в ответе специалисты по коммуникациям /Евгений Разумный / Ведомости

В последние годы в общественно-политической жизни США произошло много удивительных и невероятных событий. Очевидно, воспринимать и оценивать их нужно в контексте происходящего в США. Однако в мире глобального бизнеса обычаи делового оборота быстро становятся универсальными, поэтому не могу не отреагировать на одно из недавно прозвучавших заявлений, касающихся моей профессии – связей с общественностью (public relations, PR).

Вот цитата по РБК: «Журнал Forbes будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в своей статье заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн. Если в прошлом некоторые секретари Белого дома покидали пост с незапятнанной репутацией и «зарабатывали миллионы, применяя свои навыки и доверие в деловой Америке», то теперь такого допустить нельзя, продолжил главред Forbes. «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа – и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью», – заявил Лейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных