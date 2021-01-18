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«Северный поток» как символ сопротивления

Почему люди болеют за «Газпром»
Алексей Фирсов
«Северный поток» как символ сопротивления /REUTERS

«Газпром» слишком велик, чтобы вызывать однозначное отношение к себе в экспертной среде. Кому-то нравятся его проекты и менеджмент, кому-то нет, кто-то хотел бы оказаться в этой компании, для других интереснее яркие стартапы. Однако при всех различиях складывается довольно солидарное отношение к наиболее громкому проекту компании – «Северному потоку – 2». Люди его поддерживают не только рационально, но и на уровне эмоций – за него, как в спорте, болеют. В бизнесе такое происходит, когда проект приобретает символическое значение, включает контекстные факторы: национальный престиж, состязание с более сильным противником, этические принципы конкуренции.

Сейчас, когда накал борьбы на пике, обострились и эмоции сторон. Американские политики, в целом склонные к сильным риторическим фигурам, перешли на язык шекспировской драмы. «Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», – говорил чиновник из администрации Трампа в конце прошлого года. И хотя Джо Байден не является ярым лоббистом углеводородного бизнеса, в отношении проекта изменения позиции не произойдет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных