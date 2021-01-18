«Северный поток» как символ сопротивления

«Газпром» слишком велик, чтобы вызывать однозначное отношение к себе в экспертной среде. Кому-то нравятся его проекты и менеджмент, кому-то нет, кто-то хотел бы оказаться в этой компании, для других интереснее яркие стартапы. Однако при всех различиях складывается довольно солидарное отношение к наиболее громкому проекту компании – «Северному потоку – 2». Люди его поддерживают не только рационально, но и на уровне эмоций – за него, как в спорте, болеют. В бизнесе такое происходит, когда проект приобретает символическое значение, включает контекстные факторы: национальный престиж, состязание с более сильным противником, этические принципы конкуренции.