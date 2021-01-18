Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Почему банки не объясняют причины отказа в кредите

Все дело в специфике скоринговых моделей
Павел Самиев
Повысить информированность банковских клиентов попытались законодатели /Андрей Гордеев / Ведомости

Вам отказано в кредите. Такой «исчерпывающий» ответ получают сегодня почти две трети российских заемщиков – физических лиц при попытке оформить любую банковскую ссуду, от кредитной карты до ипотеки. При этом о причинах отказа несостоявшиеся заемщики могут только догадываться, поскольку никакой конкретики в своих ответах банки не сообщают.

Повысить информированность банковских клиентов попытались законодатели: в конце октября 2020 г. в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий кредиторов предоставлять «отказникам» мотивированное объяснение причин. По мнению авторов документа, это знание поможет людям устранить причины отказов. Банкиры с этой позицией не согласились, попросив оставить в силе текущую практику. С соответствующим письмом к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову обратилась Ассоциация банков России. Там уверены, что обязанность раскрывать причины отказов никак не поможет заемщикам, но создаст риски для самих банков. Банкиры опасаются, что несостоявшиеся заемщики смогут воспользоваться этой информацией для манипулирования факторами, влияющими на решение о выдаче кредита.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных