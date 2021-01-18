Почему банки не объясняют причины отказа в кредите

Повысить информированность банковских клиентов попытались законодатели: в конце октября 2020 г. в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий кредиторов предоставлять «отказникам» мотивированное объяснение причин. По мнению авторов документа, это знание поможет людям устранить причины отказов. Банкиры с этой позицией не согласились, попросив оставить в силе текущую практику. С соответствующим письмом к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову обратилась Ассоциация банков России. Там уверены, что обязанность раскрывать причины отказов никак не поможет заемщикам, но создаст риски для самих банков. Банкиры опасаются, что несостоявшиеся заемщики смогут воспользоваться этой информацией для манипулирования факторами, влияющими на решение о выдаче кредита.