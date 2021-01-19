Уроки Рокетбанка

В 2012–2013 гг. один за одним открывались виртуальные банки, все обслуживание клиентов в которых происходило исключительно в мобильных приложениях. Кроме этой инновации они предлагали расширенные программы лояльности, оперативную поддержку в чате и прочие неведомые ранее удобства. Часть таких проектов была полностью виртуальной (они не имели собственной банковской лицензии, а использовали на тех или иных условиях платформы обычных банков), другая была сделана самими банками в надежде выйти в сегмент миллениалов, которые активно переводили свой образ жизни в онлайн.