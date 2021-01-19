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Уроки Рокетбанка

Традиционные банки трансформируются быстрее, чем растут необанки
Андрей Стась
ТАСС

Объявленное окончательное закрытие Рокетбанка подводит черту под целым этапом развития финтеха в России. 

В 2012–2013 гг. один за одним открывались виртуальные банки, все обслуживание клиентов в которых происходило исключительно в мобильных приложениях. Кроме этой инновации они предлагали расширенные программы лояльности, оперативную поддержку в чате и прочие неведомые ранее удобства. Часть таких проектов была полностью виртуальной (они не имели собственной банковской лицензии, а использовали на тех или иных условиях платформы обычных банков), другая была сделана самими банками в надежде выйти в сегмент миллениалов, которые активно переводили свой образ жизни в онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных