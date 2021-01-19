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Инструментальная конспирология

Теория заговора позволяет перекладывать ответственность за любые конфликты на вымышленные фигуры
Алексей Сахнин
Денис Абрамов / Ведомости

«Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России», – писал Виктор Пелевин. С тех пор масштабы выросли, заговор стал мировым, а его участниками – все народы планеты.

Летом прошлого года Facebook провел внутреннее расследование и обнаружил, что миллионы его американских пользователей являются сторонниками теории заговора Qanon. Безумная идея, что миром правит секта сатанистов и педофилов, объединяющая представителей мировой элиты, превратилась в религию миллионов. Ультраправые сторонники Qanon демонстрируют удивительный интернационализм, филиалы движения возникают на всех континентах. Telegram-канал «Qanon-Россия», например, читает более 36 000 подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных