Инструментальная конспирология

Инструментальная конспирологияТеория заговора позволяет перекладывать ответственность за любые конфликты на вымышленные фигуры
«Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России», – писал Виктор Пелевин. С тех пор масштабы выросли, заговор стал мировым, а его участниками – все народы планеты.
Летом прошлого года Facebook провел внутреннее расследование и обнаружил, что миллионы его американских пользователей являются сторонниками теории заговора Qanon. Безумная идея, что миром правит секта сатанистов и педофилов, объединяющая представителей мировой элиты, превратилась в религию миллионов. Ультраправые сторонники Qanon демонстрируют удивительный интернационализм, филиалы движения возникают на всех континентах. Telegram-канал «Qanon-Россия», например, читает более 36 000 подписчиков.
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