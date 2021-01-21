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Инфляция как осложнение после пандемии

Инвесторам стоит быть настороже
Ален Сабитов , старший аналитик «Фридом финанс»
Максим Стулов /Ведомости

Борьбу с пандемией многие мировые лидеры называют войной. Дональд Трамп позиционировал себя как президента в военное время, Владимир Путин вспомнил нашествия половцев и печенегов. Цель подобных сравнений понятна – это максимальная мобилизация ресурсов для борьбы с серьезной угрозой. К тому же войной, как известно, можно оправдать все средства. Однако, как мы знаем, у всяких средств бывают побочные действия. И одним из экономических последствий войны с моровым поветрием можно назвать ускорение инфляции даже в, казалось бы, забывших о ней развитых странах.

Прошедший год в очередной раз выявил способность экономик адаптироваться к любым сложностям. Статистика США показывает, что потребление товаров уже восстановилось до предкризисного уровня во многом за счет переноса шопинга в онлайн. Когда же пандемию удастся остановить, спрос на товары и особенно на услуги усилится, а это может создать проинфляционное давление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных