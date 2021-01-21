Инфляция как осложнение после пандемии

Инфляция как осложнение после пандемииИнвесторам стоит быть настороже
Борьбу с пандемией многие мировые лидеры называют войной. Дональд Трамп позиционировал себя как президента в военное время, Владимир Путин вспомнил нашествия половцев и печенегов. Цель подобных сравнений понятна – это максимальная мобилизация ресурсов для борьбы с серьезной угрозой. К тому же войной, как известно, можно оправдать все средства. Однако, как мы знаем, у всяких средств бывают побочные действия. И одним из экономических последствий войны с моровым поветрием можно назвать ускорение инфляции даже в, казалось бы, забывших о ней развитых странах.
Прошедший год в очередной раз выявил способность экономик адаптироваться к любым сложностям. Статистика США показывает, что потребление товаров уже восстановилось до предкризисного уровня во многом за счет переноса шопинга в онлайн. Когда же пандемию удастся остановить, спрос на товары и особенно на услуги усилится, а это может создать проинфляционное давление.