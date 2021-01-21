Инфляция как осложнение после пандемии

Борьбу с пандемией многие мировые лидеры называют войной. Дональд Трамп позиционировал себя как президента в военное время, Владимир Путин вспомнил нашествия половцев и печенегов. Цель подобных сравнений понятна – это максимальная мобилизация ресурсов для борьбы с серьезной угрозой. К тому же войной, как известно, можно оправдать все средства. Однако, как мы знаем, у всяких средств бывают побочные действия. И одним из экономических последствий войны с моровым поветрием можно назвать ускорение инфляции даже в, казалось бы, забывших о ней развитых странах.