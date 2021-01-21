Мир экосистем требует новых подходов к регулированию

В новой концепции финансовая деятельность делится на восемь групп: банковские и микрофинансовые операции, страхование (включая пенсионные фонды), учет и хранение (депозитарии, регистраторы), управление активами (управляющие компании, финансовые советники), посредничество (брокеры, агенты), микрокредитные организации и небольшие кредитные кооперативы, инфраструктура (биржи, операторы платежной системы и т. д.), информационные и оценочные услуги (бюро кредитных историй, рейтинговые агентства). Внутри групп будут унифицированы требования как к самим участникам, так и к руководителям и собственникам. Реестр участников финансового рынка при этом будет один, и не понадобятся дополнительные лицензии на исполнение дублирующих, но не идентичных требований.