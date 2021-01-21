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Мир экосистем требует новых подходов к регулированию

Банк России должен успеть ответить на новые вызовы
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

В конце 2020 г. Банк России объявил о планах радикально изменить систему лицензирования и допуска на рынок провайдеров финансовых услуг. Регулятор признает, что сейчас система очень сложная, генерирует повышенные издержки участников и создает предпосылки регулятивного арбитража между сегментами. На российском финансовом рынке более 40 видов деятельности, в каждом случае – свой набор требований к работе, допуска на рынок, раскрытия информации. ЦБ ведет 27 реестров участников рынка, причем они частично пересекаются и дублируются.

В новой концепции финансовая деятельность делится на восемь групп: банковские и микрофинансовые операции, страхование (включая пенсионные фонды), учет и хранение (депозитарии, регистраторы), управление активами (управляющие компании, финансовые советники), посредничество (брокеры, агенты), микрокредитные организации и небольшие кредитные кооперативы, инфраструктура (биржи, операторы платежной системы и т. д.), информационные и оценочные услуги (бюро кредитных историй, рейтинговые агентства). Внутри групп будут унифицированы требования как к самим участникам, так и к руководителям и собственникам. Реестр участников финансового рынка при этом будет один, и не понадобятся дополнительные лицензии на исполнение дублирующих, но не идентичных требований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных