Три сценария на случай отсутствия роста

Обеспечить рост в России сложно. Около половины ВВП в современной России производят государственные компании, у которых, согласно недавнему анализу МВФ, «показатели, по-видимому, слабее, чем у частных фирм». Страна зависима от стоимости нефти – тем тревожнее в ситуации, когда нет очевидных причин ждать высоких цен на нее. Санкции уменьшают возможности получения инвестиций и доступа к современным технологиям. Доходы людей продолжат падать или стагнировать. На смену «поколению телевизора» приходит «поколение интернета», а вместе с этим растет вероятность того, что рейтинги власти будут ухудшаться.