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Фильм, фильм, фильм

Сценарий Навального начинается с ролика, но кульминация произойдет на улице
Алексей Сахнин
ФБК

Настал момент, когда главной формой политической публицистики становится кинокритика. Последний фильм-расследование, выпущенный командой Алексея Навального, набрал за двое суток больше 40 млн просмотров. Его премьера стала частью сценария, который начался с возвращения Навального на родину.

Правила работы российской политической машины были созданы Кремлем так, чтобы победитель был всегда известен заранее. Важной частью этого механизма воспроизводства власти был его хронометраж, отступления от которого ни разу не допускалось. Навальный уже нарушил этот инерционный сценарий. Поскольку победить на участках для голосования нельзя, он пытается вывести борьбу за власть за их пределы. Но даже если ему удастся изменить правила игры, на шахматной доске останутся те же самые фигуры и для каждой из них нужно прописать последовательность ходов уже по новым правилам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных