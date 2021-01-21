Фильм, фильм, фильм

Фильм, фильм, фильмСценарий Навального начинается с ролика, но кульминация произойдет на улице
Настал момент, когда главной формой политической публицистики становится кинокритика. Последний фильм-расследование, выпущенный командой Алексея Навального, набрал за двое суток больше 40 млн просмотров. Его премьера стала частью сценария, который начался с возвращения Навального на родину.
Правила работы российской политической машины были созданы Кремлем так, чтобы победитель был всегда известен заранее. Важной частью этого механизма воспроизводства власти был его хронометраж, отступления от которого ни разу не допускалось. Навальный уже нарушил этот инерционный сценарий. Поскольку победить на участках для голосования нельзя, он пытается вывести борьбу за власть за их пределы. Но даже если ему удастся изменить правила игры, на шахматной доске останутся те же самые фигуры и для каждой из них нужно прописать последовательность ходов уже по новым правилам.