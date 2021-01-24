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Можно ли говорить о новом общественном цикле в России

Три вектора движения от текущей точки
Алексей Фирсов
Дело не в самих акциях 23 января, а в их дальних следствиях /Андрей Гордеев / Ведомости

Бывают моменты, когда ощущение нового этапа становится повсеместным. Это происходит и неожиданно: вчера еще были в одной ситуации, а сегодня – в другой. И дело не только в появлении чего-то необычного, но в исчерпанности старой модели, смутных ожиданиях, накопленной и нереализованной социальной энергии, которая нащупывает выход наружу. Старые формы никуда еще не делись и обладают огромным ресурсом. Но все заметнее они оставляют ощущение своей неуместности, тяжести – как вычурная ампирная мебель, расставленная в новом жилище, когда в тренде легкие и лаконичные формы, свободное пространство, а богатство спрятано в простоту и естественность материалов. Эстетическое отторжение часто опережает ценностный или идейный конфликт, хотя по факту они все моменты одного явления.

Текущая ситуация в стране напоминает этот момент, и даже настойчивость, с которой пытаются опровергнуть этот тезис, играет на его подтверждение. Явный симптом – настроения чуткой к таким поворотам творческой среды, которая начала быстро менять риторику, играя на опережение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных