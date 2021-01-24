Кредитование малого бизнеса расслаивается

Кредитование малого бизнеса расслаиваетсяСредний размер банковской ссуды существенно снижается
В 2020 г. произошло знаковое изменение в динамике кредитования – был зафиксирован рекордный рост количества выданных кредитов малому и среднему бизнесу при резком снижении среднего размера ссуды. Общая сумма выданных кредитов также сократилась. Хотя до пандемии картина выглядела весьма позитивно: все предпосылки для роста выдач и портфеля, плавное снижение просрочки, рост интереса банков к МСП. Но в итоге кредиты стали доступнее, короче, меньше, число обращений за кредитами выросло, при этом значительная часть их была пролонгирована или реструктурирована – зачастую в рамках программ кредитных каникул.
Доля просроченных кредитов МСП, вопреки алармистским прогнозам, снижается: на 1 ноября 2020 г. она оказалась на самом низком уровне с 2015 г. – всего 11,3% (пиковые значения годом ранее – более 14%). Снижение происходит в основном за счет банков топ-30: просроченная задолженность МСП в их портфелях впервые с 2009 г. оказалась ниже 7%. Реальное качество кредитного портфеля, конечно, ниже, чем показывает статистика, в основном из-за пролонгаций и кредитных каникул. По данным Банка России, за период с 20 марта по 16 декабря прошлого года объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 840 млрд руб. Лидирует деятельность по операциям с недвижимым имуществом, на которую приходится половина от общего объема проведенных реструктуризаций, на втором месте – предприятия торговли. Однако даже с учетом скрытых проблем качество кредитов МСП выглядит весьма неплохо.