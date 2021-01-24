Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Кредитование малого бизнеса расслаивается

Средний размер банковской ссуды существенно снижается
Павел Самиев
Наиболее вероятный сценарий, по оценке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, – сохранение в 2021 г. объемов выдачи кредитов МСП на уровне около 6,8 трлн руб. в целом по России /Андрей Гордеев / Ведомости

В 2020 г. произошло знаковое изменение в динамике кредитования – был зафиксирован рекордный рост количества выданных кредитов малому и среднему бизнесу при резком снижении среднего размера ссуды. Общая сумма выданных кредитов также сократилась. Хотя до пандемии картина выглядела весьма позитивно: все предпосылки для роста выдач и портфеля, плавное снижение просрочки, рост интереса банков к МСП. Но в итоге кредиты стали доступнее, короче, меньше, число обращений за кредитами выросло, при этом значительная часть их была пролонгирована или реструктурирована – зачастую в рамках программ кредитных каникул.

Доля просроченных кредитов МСП, вопреки алармистским прогнозам, снижается: на 1 ноября 2020 г. она оказалась на самом низком уровне с 2015 г. – всего 11,3% (пиковые значения годом ранее – более 14%). Снижение происходит в основном за счет банков топ-30: просроченная задолженность МСП в их портфелях впервые с 2009 г. оказалась ниже 7%. Реальное качество кредитного портфеля, конечно, ниже, чем показывает статистика, в основном из-за пролонгаций и кредитных каникул. По данным Банка России, за период с 20 марта по 16 декабря прошлого года объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 840 млрд руб. Лидирует деятельность по операциям с недвижимым имуществом, на которую приходится половина от общего объема проведенных реструктуризаций, на втором месте – предприятия торговли. Однако даже с учетом скрытых проблем качество кредитов МСП выглядит весьма неплохо.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных