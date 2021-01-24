Экономика пока сохраняет риски коронакризиса

Во II квартале 2020 г. российская экономика обвалилась на 8%, однако уже к III кварталу спад замедлился до 3,4%. Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно противоречивые данные, в IV квартале прошлого года экономика отыграла еще часть падения, в результате чего в целом за 2020 г. спад ВВП составил 3,1%, что лучше предыдущих прогнозов. В то же время более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в конце прошлого года означает сокращение потенциала для ее роста в этом году.