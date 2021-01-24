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Экономика пока сохраняет риски коронакризиса

Даже возвращение цен на нефть к уровню 10-летней давности не сможет обеспечить России темпы роста ВВП выше среднемировых
Самвел Лазарян Иван Никонов
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия коронавируса не оставила шансов на экономический рост в 2020 г. большинству стран мира, поэтому на первое место вышли вопросы глубины случившегося спада и скорости восстановления. При этом неопределенность, связанная с распространением вируса, по-прежнему высока. И требуется критически оценить опыт антикризисной поддержки для преодоления структурных ограничений развития экономики в будущем.

Во II квартале 2020 г. российская экономика обвалилась на 8%, однако уже к III кварталу спад замедлился до 3,4%. Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно противоречивые данные, в IV квартале прошлого года экономика отыграла еще часть падения, в результате чего в целом за 2020 г. спад ВВП составил 3,1%, что лучше предыдущих прогнозов. В то же время более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в конце прошлого года означает сокращение потенциала для ее роста в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных