Экономика пока сохраняет риски коронакризиса

Экономика пока сохраняет риски коронакризисаДаже возвращение цен на нефть к уровню 10-летней давности не сможет обеспечить России темпы роста ВВП выше среднемировых
Пандемия коронавируса не оставила шансов на экономический рост в 2020 г. большинству стран мира, поэтому на первое место вышли вопросы глубины случившегося спада и скорости восстановления. При этом неопределенность, связанная с распространением вируса, по-прежнему высока. И требуется критически оценить опыт антикризисной поддержки для преодоления структурных ограничений развития экономики в будущем.
Во II квартале 2020 г. российская экономика обвалилась на 8%, однако уже к III кварталу спад замедлился до 3,4%. Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно противоречивые данные, в IV квартале прошлого года экономика отыграла еще часть падения, в результате чего в целом за 2020 г. спад ВВП составил 3,1%, что лучше предыдущих прогнозов. В то же время более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в конце прошлого года означает сокращение потенциала для ее роста в этом году.