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Инновации не могут обойтись без господдержки

Так считают в одной из самых уважаемых фабрик мысли в США
Дан Медовников , директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ
Государство должно целенаправленно и последовательно работать на всех стадиях инновационного цикла /Андрей Гордеев / Ведомости

«У нас слабая инновационная политика, слабее, чем у других стран. Государство недостаточно вкладывает в НИОКР, мало способствует трансферу технологий в коммерческий сектор, плохо стимулирует промышленно ориентированные исследования, не уделяет внимания кластерной политике на федеральном уровне. Перед угрозой международной конкуренции нам необходимо сформулировать и реализовать эффективную национальную инновационную политику».

Примерно так могли написать (да и писали не раз) многие российские эксперты по инновациям. Но любопытно, что эту цитату я взял из свежей статьи Роберта Аткинсона, главы ITIF – одной из самых авторитетных инновационных фабрик мысли США. Аткинсон согласен, что для успеха инноваций важны и благоприятная бизнес-среда, и эффективная экономическая, торговая и налоговая политика. Но без третьей стороны «инновационного треугольника» – активной инновационной деятельности государства – результата не будет. И эта деятельность в отличие от других политик направлена не на настройку общей среды, а на прямое пришпоривание именно технологических инноваций. Иными словами, инновационного успеха национальной экономики нельзя добиться только с помощью рыночных механизмов, даже самых совершенных. Государство должно целенаправленно и последовательно работать на всех стадиях инновационного цикла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных