Инновации не могут обойтись без господдержки

Примерно так могли написать (да и писали не раз) многие российские эксперты по инновациям. Но любопытно, что эту цитату я взял из свежей статьи Роберта Аткинсона, главы ITIF – одной из самых авторитетных инновационных фабрик мысли США. Аткинсон согласен, что для успеха инноваций важны и благоприятная бизнес-среда, и эффективная экономическая, торговая и налоговая политика. Но без третьей стороны «инновационного треугольника» – активной инновационной деятельности государства – результата не будет. И эта деятельность в отличие от других политик направлена не на настройку общей среды, а на прямое пришпоривание именно технологических инноваций. Иными словами, инновационного успеха национальной экономики нельзя добиться только с помощью рыночных механизмов, даже самых совершенных. Государство должно целенаправленно и последовательно работать на всех стадиях инновационного цикла.