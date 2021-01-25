Арифметика потерянного десятилетия

Мы в стагнации. ВВП на душу населения по номиналу в 2010 г. – 56-е место в мире, в 2020 г., согласно оценкам, – 61-е. А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (у нас его очень любят за то, что кажемся выше и богаче)? В 2010 г. – на 52-м месте в мире, в 2020 г., по оценке МВФ, – все там же, на 52-м. А еще есть индекс человеческого развития ООН. В 2010 г. – 65-е место, в 2020-м – 52-е. Ну хотя бы здесь рост, и заметный рост, пусть Россия и в шестом десятке! Но насколько это каждый чувствует на себе? И будет ли гордиться тем, что в индексе восприятия коррупции мы поднялись с 154-го места в 2010 г. на 137-е в 2020-м – из 178 стран? После 30 лет существования рыночной экономики по уровню коррупции мы по-прежнему рядом с Либерией, Папуа – Новой Гвинеей, Угандой и Мавританией.