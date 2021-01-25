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Арифметика потерянного десятилетия

Где же ты, настоящий рост?
Яков Миркин , профессор, заведующий отделом ИМЭМО РАН
Объем промышленного производства в России находится на уровне 1991 г. /Андрей Гордеев / Ведомости

В 2014–2020 гг. реальные доходы населения в России упали больше чем на 10%, а за 10 лет, по оценкам Росстата и ЕМИСС, – на 3,3%. Надо бы посмеяться: эй, чем это вы занимаетесь в богатейшей по ресурсам стране мира? Нефть, газ, золото, металлы – вы их что, едите? Как это вы ухитряетесь быть бедными? Поделитесь опытом! Да, надо бы посмеяться над собой, но не хочется.

Мы в стагнации. ВВП на душу населения по номиналу в 2010 г. – 56-е место в мире, в 2020 г., согласно оценкам, – 61-е. А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (у нас его очень любят за то, что кажемся выше и богаче)? В 2010 г. – на 52-м месте в мире, в 2020 г., по оценке МВФ, – все там же, на 52-м. А еще есть индекс человеческого развития ООН. В 2010 г. – 65-е место, в 2020-м – 52-е. Ну хотя бы здесь рост, и заметный рост, пусть Россия и в шестом десятке! Но насколько это каждый чувствует на себе? И будет ли гордиться тем, что в индексе восприятия коррупции мы поднялись с 154-го места в 2010 г. на 137-е в 2020-м – из 178 стран? После 30 лет существования рыночной экономики по уровню коррупции мы по-прежнему рядом с Либерией, Папуа – Новой Гвинеей, Угандой и Мавританией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных