Казус McKinsey

История с корпоративными метаниями руководства российского офиса McKinsey в период протестов 23 января намечает общую проблему нашего бизнеса: как относиться к гражданской активности своих сотрудников? Работодатель оказывается в шпагате. С одной стороны, ему не хочется получить репутацию оппозиционной структуры, особенно если его бизнес связан с госконтрактами. С другой – стремление ограничить участие сотрудников в акциях протеста вызывает и напряжение во внутренней среде, и агрессию интернет-среды.