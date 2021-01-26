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Казус McKinsey

Готов ли российский бизнес к политизации общества
Алексей Фирсов
Reuters

История с корпоративными метаниями руководства российского офиса McKinsey в период протестов 23 января намечает общую проблему нашего бизнеса: как относиться к гражданской активности своих сотрудников? Работодатель оказывается в шпагате. С одной стороны, ему не хочется получить репутацию оппозиционной структуры, особенно если его бизнес связан с госконтрактами. С другой – стремление ограничить участие сотрудников в акциях протеста вызывает и напряжение во внутренней среде, и агрессию интернет-среды.

Решения в таких случаях нащупываются интуитивно, иногда суетливо. Может ли бизнес выработать стабильные принципы для подобных ситуаций? Не менее сложные вопросы возникают и перед сотрудником: как общественная деятельность соотносится с его карьерой и личной выгодой? Работа – это автономная область или она должна учитывать более широкий контекст жизни работника? Контролирует ли его взгляды работодатель?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных