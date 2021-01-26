Казус McKinsey

Казус McKinseyГотов ли российский бизнес к политизации общества
История с корпоративными метаниями руководства российского офиса McKinsey в период протестов 23 января намечает общую проблему нашего бизнеса: как относиться к гражданской активности своих сотрудников? Работодатель оказывается в шпагате. С одной стороны, ему не хочется получить репутацию оппозиционной структуры, особенно если его бизнес связан с госконтрактами. С другой – стремление ограничить участие сотрудников в акциях протеста вызывает и напряжение во внутренней среде, и агрессию интернет-среды.
Решения в таких случаях нащупываются интуитивно, иногда суетливо. Может ли бизнес выработать стабильные принципы для подобных ситуаций? Не менее сложные вопросы возникают и перед сотрудником: как общественная деятельность соотносится с его карьерой и личной выгодой? Работа – это автономная область или она должна учитывать более широкий контекст жизни работника? Контролирует ли его взгляды работодатель?