Гражданская война в Эфиопии может взорвать Африку

Гражданская война в Эфиопии может взорвать АфрикуА в регионе имеются и российские интересы
Вооруженный конфликт в провинции Тыграй вспыхнул два месяца назад – начались столкновения между силами федерального правительства Эфиопии и властями региона, представляющими Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ). 28 ноября столица провинции, Мэкеле, пала под ударами федералов, которые заявили затем о прекращении операции. Но война далеко не окончена. Президент страны Абий Ахмед и лидер НФОТа Дебрецион Гебремикаэль шлют друг другу проклятия. Ополченцы НФОТа ушли в горы, начав партизанское сопротивление.
События в 110-миллионной стране грозят дестабилизировать весь Африканский континент. Египет находится в конфликте с Эфиопией из-за запуска там гидроэлектростанции на реке Голубой Нил – притоке Нила. Опасаясь, что наполнение водохранилища приведет к обмелению Нила и разорению миллионов египетских крестьян, руководство Египта ищет способы отомстить Эфиопии и поддержать НФОТ. Аналогичные опасения испытывает Судан. А Эритрея, у которой давний конфликт с НФОТом, послала войска в Тыграй на помощь федералам.