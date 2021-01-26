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Гражданская война в Эфиопии может взорвать Африку

А в регионе имеются и российские интересы
Михаил Магид , востоковед
Архивное фото /MARCO LONGARI / AFP

Вооруженный конфликт в провинции Тыграй вспыхнул два месяца назад – начались столкновения между силами федерального правительства Эфиопии и властями региона, представляющими Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ). 28 ноября столица провинции, Мэкеле, пала под ударами федералов, которые заявили затем о прекращении операции. Но война далеко не окончена. Президент страны Абий Ахмед и лидер НФОТа Дебрецион Гебремикаэль шлют друг другу проклятия. Ополченцы НФОТа ушли в горы, начав партизанское сопротивление.

События в 110-миллионной стране грозят дестабилизировать весь Африканский континент. Египет находится в конфликте с Эфиопией из-за запуска там гидроэлектростанции на реке Голубой Нил – притоке Нила. Опасаясь, что наполнение водохранилища приведет к обмелению Нила и разорению миллионов египетских крестьян, руководство Египта ищет способы отомстить Эфиопии и поддержать НФОТ. Аналогичные опасения испытывает Судан. А Эритрея, у которой давний конфликт с НФОТом, послала войска в Тыграй на помощь федералам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных