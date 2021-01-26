Гражданская война в Эфиопии может взорвать Африку

События в 110-миллионной стране грозят дестабилизировать весь Африканский континент. Египет находится в конфликте с Эфиопией из-за запуска там гидроэлектростанции на реке Голубой Нил – притоке Нила. Опасаясь, что наполнение водохранилища приведет к обмелению Нила и разорению миллионов египетских крестьян, руководство Египта ищет способы отомстить Эфиопии и поддержать НФОТ. Аналогичные опасения испытывает Судан. А Эритрея, у которой давний конфликт с НФОТом, послала войска в Тыграй на помощь федералам.