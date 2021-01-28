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Теория вреда

Как выглядит система ограничений конкуренции цифровыми платформами
Светлана Авдашева
JUSTIN TALLIS / AFP

Цифровые платформы все чаще признаются виновными в нарушениях антимонопольного законодательства. Казалось бы, Google, Facebook, Booking или Amazon не похожи на традиционные монополии, ведь большинство услуг покупателям они оказывают бесплатно. Почему же антимонопольные органы так пристрастны? На этот счет уже успел созреть ряд концепций теории вреда.

Бесплатность как основа рыночной власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных