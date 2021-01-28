Теория вреда

Цифровые платформы все чаще признаются виновными в нарушениях антимонопольного законодательства. Казалось бы, Google, Facebook, Booking или Amazon не похожи на традиционные монополии, ведь большинство услуг покупателям они оказывают бесплатно. Почему же антимонопольные органы так пристрастны? На этот счет уже успел созреть ряд концепций теории вреда.