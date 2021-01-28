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Этика искусственного интеллекта

Машины не совершат революцию, но неаккуратное использование ИИ может вызвать неконтролируемую цепную реакцию в обществе
Алекс Лазовский , инвестор, управляющий партнер венчурного фонда Scale-Up
Евгений Разумный / Ведомости

В мире происходит глобальная технологическая революция – огромными темпами развивается искусственный интеллект (ИИ). Он уже здесь, а мир с интересом смотрит на его экспансию, вместо того чтобы разобраться, что происходит и какими могут быть последствия. Как венчурный капиталист из Кремниевой долины, я ежедневно принимаю решения об инвестициях, развитии и внедрении ИИ. И хотел бы поделиться мыслями о ряде этических аспектов ИИ, которые мы с коллегами часто рассматриваем.

Искусственный интеллект – это не роботы из фантастических фильмов, обладающие сознанием. ИИ уже широко распространен, в то время как ждать, что роботы вот-вот появятся повсеместно, не стоит. Сегодня ИИ – это просто применение к вычислительным задачам подходящего ряда алгоритмов для достижения определенного результата. Каждый раз, когда камера безопасности распознает лицо, бот показывает нам рекламу или указания GPS-навигатора адаптируются к условиям движения и пробкам на дорогах, это работают алгоритмы ИИ. Однако эти алгоритмы не знают, что они улучшаются, оптимизируются и обучаются. В них нет «я», чтобы осознать что-либо. У Siri нет воспоминаний и личности. Это просто уравнение, которое может настраивать себя и реагировать на наши вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных