Этика искусственного интеллекта

Искусственный интеллект – это не роботы из фантастических фильмов, обладающие сознанием. ИИ уже широко распространен, в то время как ждать, что роботы вот-вот появятся повсеместно, не стоит. Сегодня ИИ – это просто применение к вычислительным задачам подходящего ряда алгоритмов для достижения определенного результата. Каждый раз, когда камера безопасности распознает лицо, бот показывает нам рекламу или указания GPS-навигатора адаптируются к условиям движения и пробкам на дорогах, это работают алгоритмы ИИ. Однако эти алгоритмы не знают, что они улучшаются, оптимизируются и обучаются. В них нет «я», чтобы осознать что-либо. У Siri нет воспоминаний и личности. Это просто уравнение, которое может настраивать себя и реагировать на наши вопросы.