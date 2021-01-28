Этика искусственного интеллекта

Этика искусственного интеллектаМашины не совершат революцию, но неаккуратное использование ИИ может вызвать неконтролируемую цепную реакцию в обществе
В мире происходит глобальная технологическая революция – огромными темпами развивается искусственный интеллект (ИИ). Он уже здесь, а мир с интересом смотрит на его экспансию, вместо того чтобы разобраться, что происходит и какими могут быть последствия. Как венчурный капиталист из Кремниевой долины, я ежедневно принимаю решения об инвестициях, развитии и внедрении ИИ. И хотел бы поделиться мыслями о ряде этических аспектов ИИ, которые мы с коллегами часто рассматриваем.
Искусственный интеллект – это не роботы из фантастических фильмов, обладающие сознанием. ИИ уже широко распространен, в то время как ждать, что роботы вот-вот появятся повсеместно, не стоит. Сегодня ИИ – это просто применение к вычислительным задачам подходящего ряда алгоритмов для достижения определенного результата. Каждый раз, когда камера безопасности распознает лицо, бот показывает нам рекламу или указания GPS-навигатора адаптируются к условиям движения и пробкам на дорогах, это работают алгоритмы ИИ. Однако эти алгоритмы не знают, что они улучшаются, оптимизируются и обучаются. В них нет «я», чтобы осознать что-либо. У Siri нет воспоминаний и личности. Это просто уравнение, которое может настраивать себя и реагировать на наши вопросы.