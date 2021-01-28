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Давосские тезисы Путина

Проблемы ясны, решения – не очень
Андрей Шмаров
Максим Стулов / Ведомости

Президент Путин, выступая 27 января на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом, среди главных социально-экономических вызовов (остановимся на них) выделил колоссальное имущественное расслоение. Судя по его словам, вызвано оно неолиберальной моделью роста, себя исчерпавшей, но по-прежнему используемой. «В основе этой политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус <...> когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации», – сказал Путин.

Здесь российский лидер солидаризуется с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который месяц назад в интервью Le Grand Continent объявил Вашингтонский консенсус догмой, причем явно устаревшей, подчеркнув, что «эта эра закончилась». «Финансовый капитализм больше не способен управлять неравенством ни на национальном, ни на международном уровне», – считает Макрон. И Путин, очевидно, тоже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных