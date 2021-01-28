Давосские тезисы Путина

Президент Путин, выступая 27 января на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом, среди главных социально-экономических вызовов (остановимся на них) выделил колоссальное имущественное расслоение. Судя по его словам, вызвано оно неолиберальной моделью роста, себя исчерпавшей, но по-прежнему используемой. «В основе этой политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус <...> когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации», – сказал Путин.