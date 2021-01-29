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Компаниям предстоит определиться по поводу удаленки

Это решение зависит от готовности бизнеса поменять корпоративную культуру
Алексей Фирсов
Компаниям предстоит определиться по поводу удаленки /Максим Стулов / Ведомости

В России начался парад отмены эпидемических ограничений – в контрфазе к новым локдаунам в ряде европейских стран. Либеральная общественность выдвинула версию о попытке сбить протестную повестку, оптимисты – об очередной победе «над половцами и печенегами». Рациональным объяснением служит возможность массовой вакцинации: теперь каждый свободен самостоятельно регулировать свои риски.

Так или иначе, сделана попытка перевернуть страницу 2020 г., вернуться к нормальности. И теперь в офисной культуре бизнеса встает вопрос: что дальше? Как уже самостоятельно, без административного контроля выстраивать оргпроцессы?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных