Компаниям предстоит определиться по поводу удаленки

Компаниям предстоит определиться по поводу удаленкиЭто решение зависит от готовности бизнеса поменять корпоративную культуру
В России начался парад отмены эпидемических ограничений – в контрфазе к новым локдаунам в ряде европейских стран. Либеральная общественность выдвинула версию о попытке сбить протестную повестку, оптимисты – об очередной победе «над половцами и печенегами». Рациональным объяснением служит возможность массовой вакцинации: теперь каждый свободен самостоятельно регулировать свои риски.
Так или иначе, сделана попытка перевернуть страницу 2020 г., вернуться к нормальности. И теперь в офисной культуре бизнеса встает вопрос: что дальше? Как уже самостоятельно, без административного контроля выстраивать оргпроцессы?
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