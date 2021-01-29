Законы пенсионно-страхового треугольника

Законы пенсионно-страхового треугольникаЕсли государство выбирает приоритет «дешево», на рынке получается либо «хорошо» и «медленно», либо «плохо» и «быстро»
С пенсионной системой по-прежнему нет ясности. Заморозка пенсионных накоплений, длительное безрезультатное обсуждение концепций «индивидуального пенсионного плана» (ИПП) и «гарантированного пенсионного плана» (ГПП) не вселяют участникам рынка никакого оптимизма. Также остаются неясными перспективы индустрии страхования жизни. Ужесточение борьбы с недобросовестными практиками продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) привели к сокращению рынка и смещению фокуса на накопительное страхование, которое не сильно отличается от первого.
На протяжении более 10 лет обсуждаются допуск страховых компаний на пенсионный рынок и, наоборот, возможности продажи страховок негосударственными пенсионными фондами. В последние недели 2020 г. этот вопрос получил дальнейшее развитие. Участники рынка получили для обсуждения законопроект, в соответствии с которым негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут заниматься не только негосударственным и обязательным пенсионным обеспечением (НПО и ОПС), но также – в качестве агентов – продажей страховых и банковских продуктов. Эти новации в чем-то усложнят регулирование, но в целом повысят конкуренцию между страховыми компаниями и пенсионными фондами, а значит, будут способствовать повышению эффективности деятельности участников обоих рынков.