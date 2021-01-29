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Законы пенсионно-страхового треугольника

Если государство выбирает приоритет «дешево», на рынке получается либо «хорошо» и «медленно», либо «плохо» и «быстро»
Алексей Охлопков
Максим Стулов / Ведомости

С пенсионной системой по-прежнему нет ясности. Заморозка пенсионных накоплений, длительное безрезультатное обсуждение концепций «индивидуального пенсионного плана» (ИПП) и «гарантированного пенсионного плана» (ГПП) не вселяют участникам рынка никакого оптимизма. Также остаются неясными перспективы индустрии страхования жизни. Ужесточение борьбы с недобросовестными практиками продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) привели к сокращению рынка и смещению фокуса на накопительное страхование, которое не сильно отличается от первого.

На протяжении более 10 лет обсуждаются допуск страховых компаний на пенсионный рынок и, наоборот, возможности продажи страховок негосударственными пенсионными фондами. В последние недели 2020 г. этот вопрос получил дальнейшее развитие. Участники рынка получили для обсуждения законопроект, в соответствии с которым негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут заниматься не только негосударственным и обязательным пенсионным обеспечением (НПО и ОПС), но также – в качестве агентов – продажей страховых и банковских продуктов. Эти новации в чем-то усложнят регулирование, но в целом повысят конкуренцию между страховыми компаниями и пенсионными фондами, а значит, будут способствовать повышению эффективности деятельности участников обоих рынков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных