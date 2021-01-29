Законы пенсионно-страхового треугольника

На протяжении более 10 лет обсуждаются допуск страховых компаний на пенсионный рынок и, наоборот, возможности продажи страховок негосударственными пенсионными фондами. В последние недели 2020 г. этот вопрос получил дальнейшее развитие. Участники рынка получили для обсуждения законопроект, в соответствии с которым негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут заниматься не только негосударственным и обязательным пенсионным обеспечением (НПО и ОПС), но также – в качестве агентов – продажей страховых и банковских продуктов. Эти новации в чем-то усложнят регулирование, но в целом повысят конкуренцию между страховыми компаниями и пенсионными фондами, а значит, будут способствовать повышению эффективности деятельности участников обоих рынков.