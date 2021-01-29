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Чем вызван резкий рост объема наличных денег

Парадоксы финансового поведения
Павел Самиев
C одной стороны, для покупок и платежей используются в основном безналичные деньги, а вот для хранения денег люди предпочитают наличные /Денис Абрамов / Ведомости

Пандемия привела к росту безналичных расчетов и онлайн-платежей. Бесконтактная оплата товаров и услуг, дистанционные заказы – безналичных денег все больше в транзакциях, даже в таких традиционных офлайн-процессах, как инвестирование и сделки с недвижимостью. Казалось бы, наличные деньги должны были серьезно потерять позиции в структуре обращения. Тем более что и регулятор, и эпидемиологи не раз заявляли, что наличные – переносчик заразы. В наиболее острые фазы развития эпидемии COVID-19 звучали даже предложения разделить банкоматы на принимающие и выдающие купюры и создать специальные хранилища для обеззараживания купюр в отделениях банков. Статистика подтверждает: да, в большинстве видов финансовых транзакций в 2020 г. произошел рост доли безналичных денег. Однако, как ни парадоксально, за год в обороте серьезно выросла и доля наличных.

Так или иначе объем наличных денег в обращении по состоянию на начало 2021 г. составил 13,4 трлн руб., и это на 2,8 трлн руб. больше, чем годом ранее (прирост больше чем на четверть). Самый существенный рост объемов наличности пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за коронавируса: только за один квартал наличность приросла на 1,2 трлн руб. В чем дело? Как может сочетаться переход на онлайн-платежи (которые по определению безналичны) с подобным всплеском спроса на купюры?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных