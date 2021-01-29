Чем вызван резкий рост объема наличных денег

Пандемия привела к росту безналичных расчетов и онлайн-платежей. Бесконтактная оплата товаров и услуг, дистанционные заказы – безналичных денег все больше в транзакциях, даже в таких традиционных офлайн-процессах, как инвестирование и сделки с недвижимостью. Казалось бы, наличные деньги должны были серьезно потерять позиции в структуре обращения. Тем более что и регулятор, и эпидемиологи не раз заявляли, что наличные – переносчик заразы. В наиболее острые фазы развития эпидемии COVID-19 звучали даже предложения разделить банкоматы на принимающие и выдающие купюры и создать специальные хранилища для обеззараживания купюр в отделениях банков. Статистика подтверждает: да, в большинстве видов финансовых транзакций в 2020 г. произошел рост доли безналичных денег. Однако, как ни парадоксально, за год в обороте серьезно выросла и доля наличных.