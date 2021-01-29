Чем вызван резкий рост объема наличных денег

Чем вызван резкий рост объема наличных денегПарадоксы финансового поведения
Пандемия привела к росту безналичных расчетов и онлайн-платежей. Бесконтактная оплата товаров и услуг, дистанционные заказы – безналичных денег все больше в транзакциях, даже в таких традиционных офлайн-процессах, как инвестирование и сделки с недвижимостью. Казалось бы, наличные деньги должны были серьезно потерять позиции в структуре обращения. Тем более что и регулятор, и эпидемиологи не раз заявляли, что наличные – переносчик заразы. В наиболее острые фазы развития эпидемии COVID-19 звучали даже предложения разделить банкоматы на принимающие и выдающие купюры и создать специальные хранилища для обеззараживания купюр в отделениях банков. Статистика подтверждает: да, в большинстве видов финансовых транзакций в 2020 г. произошел рост доли безналичных денег. Однако, как ни парадоксально, за год в обороте серьезно выросла и доля наличных.
Так или иначе объем наличных денег в обращении по состоянию на начало 2021 г. составил 13,4 трлн руб., и это на 2,8 трлн руб. больше, чем годом ранее (прирост больше чем на четверть). Самый существенный рост объемов наличности пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за коронавируса: только за один квартал наличность приросла на 1,2 трлн руб. В чем дело? Как может сочетаться переход на онлайн-платежи (которые по определению безналичны) с подобным всплеском спроса на купюры?