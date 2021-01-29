Из промзоны в технопарк

Почти всем городам-миллионникам знакома проблема заброшенных промзон: при высокой плотности застройки и дороговизне земли в черте города остаются не вовлеченные в экономику индустриальные пустыри. И если собственники не могут договориться о редевелопменте, такие территории становятся обузой, мешающей развитию города.