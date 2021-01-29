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Из промзоны в технопарк

Мировая практика и российский опыт
Олег Макаров , замруководителя департамента регионального развития фонда «Сколково»
В России достаточно уродливых промзон для превращения в привлекательные техно- парки /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Почти всем городам-миллионникам знакома проблема заброшенных промзон: при высокой плотности застройки и дороговизне земли в черте города остаются не вовлеченные в экономику индустриальные пустыри. И если собственники не могут договориться о редевелопменте, такие территории становятся обузой, мешающей развитию города.

Муниципальные власти в развитых странах стремятся создать на месте индустриальных пустырей кластеры, удобные для работы и жизни. Там должны быть сады, школы, поликлиники, парки, жилой фонд, современная и экологичная промышленность. Город обеспечивает людей рабочими местами, инвестиционная привлекательность районов растет, а в городе улучшается качество бизнес-пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных