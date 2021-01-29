Из промзоны в технопарк

Из промзоны в технопаркМировая практика и российский опыт
Почти всем городам-миллионникам знакома проблема заброшенных промзон: при высокой плотности застройки и дороговизне земли в черте города остаются не вовлеченные в экономику индустриальные пустыри. И если собственники не могут договориться о редевелопменте, такие территории становятся обузой, мешающей развитию города.
Муниципальные власти в развитых странах стремятся создать на месте индустриальных пустырей кластеры, удобные для работы и жизни. Там должны быть сады, школы, поликлиники, парки, жилой фонд, современная и экологичная промышленность. Город обеспечивает людей рабочими местами, инвестиционная привлекательность районов растет, а в городе улучшается качество бизнес-пространства.
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