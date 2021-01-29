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Умные часы пришлись ко времени

Продажи носимых устройств быстро растут
Татьяна Исакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи смарт-часов и фитнес-трекеров на российском рынке по итогам 2020 г. показали стремительный рост – на 17% в штуках и на 38% в денежном выражении. Такое внимание к ним обусловлено способностью этих устройств контролировать показатели состояния организма, что стало актуальным в период пандемии.

По данным сети «М.видео-Эльдорадо», объем продаж фитнес-трекеров составил около половины от всего российского рынка носимых устройств, к которому относятся также все виды умных часов. Этому способствуют доступная цена за гаджет – от 2200 руб. – и одновременно широкие возможности браслета, в том числе собирающего информацию о состоянии здоровья. В этой сети по итогам 2020 г. спрос на носимые устройства вырос на 25% в штуках и на 55% в деньгах (для сравнения: продажи беспроводных колонок выросли на 8% в штуках и на 23% в деньгах, смартфонов – на 4 и 15% соответственно). При этом около 15% в объеме продаж заняли детские часы, которые помогают родителям отследить местоположение ребенка благодаря спутниковой навигации, а также получить сигнал SOS в случае возникновения опасности. Средний чек таких устройств – 2700 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных