Умные часы пришлись ко времени

По данным сети «М.видео-Эльдорадо», объем продаж фитнес-трекеров составил около половины от всего российского рынка носимых устройств, к которому относятся также все виды умных часов. Этому способствуют доступная цена за гаджет – от 2200 руб. – и одновременно широкие возможности браслета, в том числе собирающего информацию о состоянии здоровья. В этой сети по итогам 2020 г. спрос на носимые устройства вырос на 25% в штуках и на 55% в деньгах (для сравнения: продажи беспроводных колонок выросли на 8% в штуках и на 23% в деньгах, смартфонов – на 4 и 15% соответственно). При этом около 15% в объеме продаж заняли детские часы, которые помогают родителям отследить местоположение ребенка благодаря спутниковой навигации, а также получить сигнал SOS в случае возникновения опасности. Средний чек таких устройств – 2700 руб.